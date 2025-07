Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" verschlechtern sich Davids Chancen, Leo zu sehen. Kilians geheimer Deal mit Johannes droht in "Alles was zählt" aufzufliegen. In "GZSZ" freut sich Erik, dass Toni von ihrer Dienstreise zurück ist.

(cg/spot) | 04. Juli 2025 - 09:00 Uhr

"Unter uns": David scheint einen versöhnlichen Schritt auf Tobias zuzugehen. © RTL / Stefan Behrens

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Davids Plan gegen Tobias hat seine Aussichten, Leo zu treffen, verschlechtert. Nach außen hin scheint er das zu akzeptieren - doch meint er es wirklich ernst? Ute genießt nach dem erleichternden Biopsie-Ergebnis unbeschwert ihre Liaison mit Ferhat. Bis sie sich bewusst wird, dass nicht jeder so viel Glück hatte. Britta will der Turnhalle neuen Glanz verleihen - sehr zum Missfallen von Paco, der das verhindern will. Doch das Schicksal spielt Britta in die Karten. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Charlie will mit Deniz sprechen, nachdem sie erfahren hat, dass auch er Gefühle für sie hegt. Doch der scheint sie plötzlich aus seinem Leben gestrichen zu haben. Kilians geheime Absprache mit Johannes droht aufzufliegen, denn Vanessa kommt ihm auf die Schliche. Verärgert nimmt Kilian sie ins Visier. Lucie versucht sich von Ben abzulenken - und sucht daher die Nähe zu Deniz. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Erik freut sich darüber, dass Toni von ihrer Dienstreise zurückgekehrt ist. Doch als sie gemeinsam Nihat und Matilda begegnen, breitet sich bei Erik - und nicht nur bei ihm - ein mulmiges Gefühl aus.