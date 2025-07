Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" entdeckt Esma, wer für Nurays verschwundenen Pass verantwortlich ist. Ingo will Jenny in "Alles was zählt" überraschen, doch die Zeit läuft ihm davon. In "GZSZ" beschließt Yvonne, ihr Leben neu einzurichten.

(cg/spot) | 03. Juli 2025 - 09:01 Uhr

"Alles was zählt": Jenny und Ingo sind von der Überraschung überwältigt. © RTL / Julia Feldhagen

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Nurays Pass taucht kurz vor dem Abflug wieder auf - alle sind erleichtert. Dann deckt Esma auf, wer hinter dem Verschwinden steckt. Easy wirft als Geschäftsführer von Ringos und Benedikts Firma das Handtuch... bis ein Treffen mit Patrizia sein weiteres Verhalten beeinflusst. Tobias ist schockiert, dass David im Kampf um Leo zu harten Mitteln greift - und beschließt, ebenfalls nicht zimperlich zu sein. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Ingo plant eine Überraschung für Jenny, doch die Zeit spielt gegen ihn. Kilian durchschaut, dass Johannes sich an Firmengeldern bereichert - und setzt dieses Wissen geschickt für sich ein. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Yvonne möchte einen neuen Abschnitt in ihrem Leben beginnen. Der Abschied von Gerner fällt ihr zwar schwer, aber das Leben in der WG tut ihr gut. Gerner und Matilda müssen ihren Plan wegen Claras Erkrankung vorerst auf Eis legen - und ahnen, wie gefährlich nahe Zoe ihnen bereits gekommen ist. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de