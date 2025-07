Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" will Easy seinen Geschäftsführerposten aufgeben. Deniz rettet in "Alles was zählt" Charlies Beziehung zu Milan. In "GZSZ" sucht Nina nach einer Möglichkeit, mehr Geld zu verdienen.

(cg/spot) | 02. Juli 2025 - 09:00 Uhr

"GZSZ": Nina (l.) und Alicia wundern sich über den Service im Vereinsheim. © RTL / Rolf Baumgartner

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Easy spielt mit dem Gedanken, seinen Posten als Geschäftsführer niederzulegen. Während Ringo erkennt, wie sehr er Easy beruflich an seiner Seite vermissen würde, geht Benedikt auf ihn zu. Nadine ist wütend, als sie merkt, dass Gunnar Ronjas Ziel bewusst torpediert. Doch dann fragt sie sich, ob seine Bedenken vielleicht berechtigt sind. Indes steht Nurays Abreise auf der Kippe - ihr Ausweis ist verschwunden. Und der Schuldige ist näher, als sie denkt. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Trotz eigener Gefühle hilft Deniz dabei, dass Charlie und Milan wieder zueinanderfinden - und entdeckt dabei eine neue Art von Zufriedenheit. Matteo versucht peinlich berührt, sein sportliches Missgeschick vor Nathalie zu vertuschen. Als Lennox ihn enttarnt, macht er das Beste aus der Situation. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Wird Gerner Julian vergeben können? Viel Zeit zum Nachdenken bleibt nicht - sein Plan muss jetzt in die Tat umgesetzt werden. Alles ist vorbereitet. Doch während Gerner und Matilda glauben, alles unter Kontrolle zu haben, ist Zoe ihnen bereits gefährlich dicht auf den Fersen. Nina liebt die Arbeit an ihren Kolumnen - besonders die Atmosphäre im Vereinsheim inspiriert sie. Doch allein vom Schreiben kann sie nicht leben. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de