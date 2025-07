Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" überrascht Ferhat Ute, als er mit einer lockeren Affäre einverstanden ist. Charlie trennt sich in "Alles was zählt" verletzt von Milan. In "GZSZ" ist Tobias schockiert von seiner Diagnose.

(cg/spot) | 01. Juli 2025 - 09:01 Uhr

"Unter uns": Ute ist erleichtert, dass Ferhat mit einer lockeren Affäre einverstanden ist. © RTL / Stefan Behrens

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Theo hofft inständig, dass Cecilia seine Gefühle erwidert, und sucht fieberhaft nach Hinweisen darauf. Könnte sich aus ihrer Freundschaft mehr entwickeln? Ute ist skeptisch, ob Ferhat wirklich nur eine lockere Affäre will - bis er sie überraschend vom Gegenteil überzeugt. Nadine ist zunächst beeindruckt von Gunnars Engagement, Ronja auf den Sporttest vorzubereiten, doch als er über das Ziel hinausschießt, kippt ihre Stimmung. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Charlies Trennung von Milan ist von Enttäuschung geprägt. Doch Deniz kommt Laras Spiel auf die Schliche. Wird er Charlie die Wahrheit sagen? Isabelle steht vor der Frage, wie weit sie für ihren Ruf gehen will - sich erpressen zu lassen, ist für sie jedoch keine Option. Matteo gerät unter Druck, als Nathalie mit ihm surfen will, und manövriert sich in eine unangenehme Situation. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Tobias wird von seiner Diagnose hart getroffen. Als er Emily begegnet, wird klar: Er braucht jemanden zum Reden - doch er bleibt stumm. Moritz merkt, dass sein Vater ihn seltsam anschaut. Michi hingegen tut es als harmlose Erinnerung an vergangene Zeiten ab. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de