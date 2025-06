Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" hofft Ferhat auf eine Beziehung mit Ute. Lara stört in "Alles was zählt" Milans Liebesglück mit Charlie. In "GZSZ" hilft Michi Yvonne, die im Tonstudio plötzlich Lampenfieber bekommt.

(cg/spot) | 30. Juni 2025 - 09:00 Uhr

"Alles was zählt": Milan blockt Laras Annäherungsversuch ab. © RTL / Julia Feldhagen

17:30 Uhr, RTL: Unter uns David fühlt sich ausgeschlossen und unverstanden - das bringt seine dunklen Seiten zum Vorschein. Theo ist überfordert, als ihm die Nähe zu Cecilia zu viel wird, und stößt sie vor den Kopf. Hat sich da etwa etwas in seinen Gefühlen für seine Schein-Ehefrau verändert? Während Ferhat und Ute ihre Zweisamkeit genießen, schöpft Ferhat kurz Hoffnung auf mehr. Doch Ute macht ihm unmissverständlich klar, wie sie dazu steht. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Charlie ist jetzt mit Milan zusammen - sehr zum Leidwesen von Deniz. Doch Milans Ex-Freundin Lara könnte das junge Glück der beiden gefährden. Daniela gesteht Henning, dass Dragan versucht hat, sie für sich zu gewinnen. Sie hat Angst, dass Henning ihr das nicht verzeihen kann. Isabelle ist enttäuscht von ihrem Date und will heimlich verschwinden - doch dann erlebt sie eine böse Überraschung. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Tobias fühlt sich durch seine Schmerzen ausgebremst und sucht ärztliche Hilfe, um schneller wieder auf die Beine zu kommen. Yvonne bekommt im Tonstudio plötzlich Lampenfieber - doch Michi weiß einmal mehr genau, wie er sie wieder aufmuntert. Beste Freunde für immer.