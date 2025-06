Das passiert heute in den Soaps

In "Rote Rosen" ist Gunter von Bella enttäuscht, die ihn manipulieren will. Theo und Cecilia fordern sich in "Unter uns" spontan zu einer Challenge heraus. In "GZSZ" inspirieren sich Nihat und Matilda in einem Gespräch gegenseitig.

(cg/spot) | 27. Juni 2025 - 09:00 Uhr

"Rote Rosen": Bella (r.) versucht Gunter (l.) um den Finger zu wickeln und ihn so vom Verkauf des Hotels zu überzeugen. © NDR

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Bella versucht Gunter beim Schachspiel um den Finger zu wickeln und ihn so vom Verkauf des Hotels zu überzeugen. Doch Gunter durchschaut ihr Kalkül und wendet sich enttäuscht von ihr ab. Simon, Julius und Mo kümmern sich harmonisch um Olivia - bis Valerie zurückkehrt und Julius scharf attackiert: Warum hält er nicht wie verabredet Simon von Olivia fern? Simon wird ihm Olivia wegnehmen! Julius wehrt sich zunächst gegen Valeries Unterstellungen, doch das Misstrauen ist gesät. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Michael fragt sich, wer in die Scheune eingebrochen sein könnte, auch wenn nur ein paar Kekse weggekommen sind. Als er überraschend seine Flughafenbekanntschaft Anja wiedertrifft, ist er erst einmal abgelenkt. Anja, die angeblich aufgrund einer Motorradpanne in Bichlheim festsitzt, freut sich, als er ihr eine Unterkunft vermitteln will. Geschickt schafft sie es, dass Michael sie bei sich einquartiert statt bei den Sonnbichlers. Denn Anja hat eine geheime Mission. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Als der Disput zwischen David und Tobias ausufert, macht Tobias die Wahrheit um Viviens Tod öffentlich. Ringo wird von Easy daran erinnert, dass er seine unlauteren Geschäftsmethoden längst hinter sich gelassen hatte. Ringo kommt ins Hadern: Was für ein Geschäftsmann ist er wirklich? Theo und Cecilia fordern sich spontan zu einer Challenge heraus. Als Theo zu gewinnen droht, muss Cecilia tricksen. und Theos Herz schlägt plötzlich höher! 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Daniela kann Henning die Sorge wegen Dragan nehmen. Doch als Dragan in ihr schöne Erinnerungen weckt, entsteht eine gefährliche Nähe. Nachdem Jenny Ingo überzeugt hat, Richards Hilfe anzunehmen, steht ihrem Glück scheinbar nichts mehr im Weg. Kilian triumphiert, als er bei Simone Anteile am Retreat aushandeln kann. Da schießt ihm ausgerechnet Vanessa in die Quere. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten John ist nachdenklich gestimmt. Einmal mehr wird ihm bewusst, wie viel er im Leben seines eigenen Sohnes Benni verpasst hat. Umso stärker wächst in ihm der Wunsch, Claras Zukunft aktiv mitzugestalten. Nihat und Matilda verdrängen jeweils ihre Gefühle. Als die beiden sich an der Bar treffen, ergeben sich daraus überraschende Perspektiven. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de