Das passiert heute in den Soaps

Maxi kämpft in "Sturm der Liebe" verzweifelt um Henry, der sich immer mehr zurückzieht. In "Unter uns" ist David nicht bereit, auf den Umgang mit seinem Sohn zu verzichten. Nihat beschließt in "GZSZ", endlich sein Leben aufzuräumen.

(cg/spot) | 26. Juni 2025 - 09:00 Uhr

"Sturm der Liebe": Maxi (r.) versucht verzweifelt, Henry (l.) von der Trennung abzubringen. © ARD/WDR/Thomas Neumeier

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Britta fühlt sich nach Amelies Weggang allein und sucht Trost bei Heiner. Doch als sie am nächsten Morgen im alten Ehebett mit Hendrik aufwacht, bereut sie ihre Entscheidung zutiefst. Julius und Mo lassen wegen eines Missverständnisses mit Simon die kleine Olivia unbeaufsichtigt auf dem Gut zurück. Als ihnen der Fehler auffällt, geraten sie in Panik - doch Heiner hat sich bereits um Olivia gekümmert und bringt sie den erleichterten Männern wohlbehalten zurück. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Maxi versucht alles, um Henry zurückzugewinnen, doch der zieht sich immer mehr zurück. Als sie von Sophias Plänen hört, unterzutauchen, wagt sie einen letzten Versuch, Henry umzustimmen. Doch der sieht keinen anderen Ausweg mehr. Währenddessen schweben Yannik und Larissa im Glück und wollen sofort mit der Hochzeitsplanung loslegen. Larissa wünscht sich eine völlig andere Feier als damals mit Henry - nur ein besonderes Detail soll bleiben. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Patrizias Einmischung und das seltsame Verhalten der Hubers lassen Easys Vertrauen in Ringo und Benedikt bröckeln. Er beginnt nachzuforschen - und stößt tatsächlich auf etwas. David will auf keinen Fall den Kontakt zu seinem Sohn abbrechen, obwohl Tobias das verlangt. Ein Streit scheint unvermeidlich. Ronja greift zu einer Notlüge, um ihre Bewerbung bei der Polizei doch noch zu retten - aber Lügen liegt ihr nicht wirklich. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Jenny macht sich Sorgen, weil ihr Vorhaben auf Mallorca zu scheitern droht - sie bekommt keinen Kredit. Ingo zeigt ihr liebevoll, was wirklich zählt. Henning wird immer misstrauischer, was zwischen Daniela und Dragan läuft. Als er Dragan zur Rede stellt, eskaliert die Situation. Charlie verbringt die Nacht mit Milan und merkt, wie gut er ihr tut. Ist sie bereit, Deniz hinter sich zu lassen? 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Hat Gerner Zoe endlich in die Ecke gedrängt, wie er es geplant hat? Wird sie ihre Anteile an der Bank aufgeben, um das Lösegeld für Clara zu zahlen? Nihat fasst einen Entschluss: Er will sein Leben neu ordnen und endgültig reinen Tisch machen.