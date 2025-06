Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" macht Ronja einen weiteren Schritt auf Gunnar zu. Vanessa stellt Johannes in "Alles was zählt" auf die Probe. In "GZSZ" hat Erik ein Aufeinandertreffen, das in ihm weiterarbeitet.

(cg/spot) | 25. Juni 2025 - 09:00 Uhr

"Alles was zählt": Vanessa (l.) eröffnet Imani, sich ein eigenes Bild über Johannes machen zu wollen. © RTL / Julia Feldhagen

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Ben, Tina und Louis brechen endgültig ins Wendland auf. Britta vermisst das bunte Leben im Rosenhaus. Heiner fängt sie liebevoll auf und schlägt zur Aufheiterung ein Fest zum Saisonabschluss im Schrebergarten vor. Julius, Mo und Simon sind von Olivias Schlafproblemen erschöpft. Julius meint, dass die temporäre Dreier-WG auf dem Gut eine Entlastung für alle wäre. Nach kurzem Zögern willigt Mo ein - das Experiment beginnt. 15:10 Uhr, Sturm der Liebe Sophia spielt mit dem Gedanken, ins Zeugenschutzprogramm zu gehen, doch aus Liebe zu Henry bringt sie diesen Schritt nicht übers Herz. Henry verzweifelt angesichts der Situation seiner Mutter und gibt Maxi die Schuld, sollte Sophia etwas zustoßen. Maxi ist tief verletzt und möchte Henry beistehen. Doch der entfernt sich in seiner Angst und Wut immer weiter von ihr. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Ute ist erleichtert über ihre Diagnose und findet: Jetzt ist der Moment, das Leben zu genießen. Doch mit wem will sie das tun? Cecilia merkt, dass Theo darunter leidet, Baris für sie belügen zu müssen. Aber kann sie über ihren Schmerz hinwegsehen und die Wahrheit sagen? Ronja nähert sich Gunnar weiter an - ohne zu ahnen, dass er sie hintergeht. Dass bei ihrer Bewerbung etwas schiefläuft, bemerkt sie allerdings. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Charlie fühlt sich immer mehr zu Milan hingezogen, ohne zu wissen, dass Deniz ihre Gefühle erwidert. Nach dem Gespräch mit Imani und Leyla stellt Vanessa Johannes zur Rede. Der zeigt sich einsichtig und signalisiert Reue. Jenny glaubt, dass Simone sich niemals ändern wird - bis sie erkennt, dass auch sie selbst sich im Umgang mit ihrer Mutter verändern muss. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Ein Zusammentreffen lässt Erik nicht los. Gerner freut sich, dass Zoe genau wie erwartet handelt - bis er auf einmal mit neuen, überraschenden Informationen konfrontiert wird. Und Yvonne und Michi? Sind sie wirklich für immer beste Freunde? Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de