Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" hat die verzweifelte Sophia einen emotionalen Zusammenbruch. Theo gerät in "Unter uns" in Not, weil er seiner Mutter verschwiegen hat, dass er mit Cecilia verheiratet ist. In "GZSZ" merkt Maren, dass Julian ihr nähergeht, als sie wahrhaben will.

(cg/spot) | 24. Juni 2025 - 09:00 Uhr

"Sturm der Liebe": Als Sophia Christoph in ihrer Notlage um Hilfe bittet, lehnt der rigoros ab. © ARD/WDR/Christof Arnold

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Ben und Tina wollen mit einem Grillabend im Schrebergarten Abschied feiern, doch scheinbar hat keiner Zeit. Enttäuscht richten sie sich auf einen letzten Abend zu zweit ein - bis Lilly sie mit einer Überraschungsparty begeistert. Währenddessen bringt Olivias ständiges Weinen Simon an seine Belastungsgrenze. In seiner Not bittet er Julius und Mo um Hilfe. Gemeinsam setzen sie alles daran, Olivia endlich zum Schlafen zu bringen - mit Erfolg. Danach hat Simon eine spontane Idee: Warum ziehen sie nicht einfach zu dritt zusammen? 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Da Sophia keine Möglichkeit mehr sieht, den Forderungen des Syndikats nachzukommen, wagt sie eine letzte riskante Verhandlung. Christoph gerät ins Grübeln, als sie ihm ein illegales Angebot unterbreitet - auch wenn er ablehnt, lässt ihn der Gedanke nicht los. Schließlich wird Sophia mit einer letzten, klaren Drohung konfrontiert - und bricht innerlich zusammen. Alfons hat einen romantischen Plan: Er bittet Fanny um Hilfe beim Einpflanzen von Blumenzwiebeln, die zur goldenen Hochzeit eine Botschaft an Hildegard zeigen sollen. Doch durch eine Verwechslung pflanzen sie versehentlich Schalotten - und die Blumen landen in der Küche. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Ute geht allein mit dem Verdacht auf eine Krebserkrankung um - und schöpft Kraft daraus, einer anderen Patientin beizustehen. Währenddessen teilen Ferhat und Benedikt ihre Sorgen um sie. Theo steht unter Druck, weil er seiner Mutter verschwiegen hat, dass er mit Cecilia verheiratet ist. Wie wird Evelyn auf diese Nachricht reagieren? Als Nuray bemerkt, dass ihr geliebtes Fotoalbum verschwunden ist, organisiert Esma kurzerhand ein kleines Aufmunterungsritual mit den Mitbewohnerinnen. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Deniz fasst nach langem Gefühlschaos den Entschluss, endlich zu seinen Emotionen zu stehen - und er ist nicht der Einzige, der nach der EM neue Klarheit gewinnt. Jenny und Ingo sind voller Zukunftspläne, doch Simone nutzt die Gelegenheit auf ihre ganz eigene Weise. Vanessa möchte beim Retreat helfen, um bei Richard zu sein - doch ihre Initiative stößt nicht bei allen auf Zustimmung. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Yvonne und Michi suchen für ihren Songtext nach Inspiration - und landen dabei auf einer nostalgischen Reise in ihre gemeinsame Vergangenheit, inklusive Rückblick auf die 90er. Erik ist erleichtert, als zwischen ihm und Matilda wieder Normalität einkehrt. Aber ist wirklich alles wieder gut? Maren merkt unterdessen, dass Julian ihr nähergeht, als sie zunächst wahrhaben wollte.