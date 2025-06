Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" bietet sich Britta dem vermeintlich verzweifelten Paco als Aushilfe an. Lennox zerstört in "Alles was zählt" Valeas Plan, sich mit Training von ihrem Kummer abzulenken. In "GZSZ" ist Julian entsetzt darüber, dass Matilda ihm ins Gesicht gelogen hat.

(cg/spot) | 23. Juni 2025 - 09:01 Uhr

"Unter uns": Brittas (r.) Dreistigkeit weckt leichte Reue in Paco. © RTL / Stefan Behrens

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Gunter ist alarmiert, als Elyas ihm von Victorias fragwürdigen Methoden im Geschäftsleben berichtet. Als er erkennt, dass sie ihn mit einer rührseligen Familiengeschichte manipulieren wollte, macht er einen Rückzieher beim Hotelverkauf. Für Victoria bricht eine Welt zusammen - sie läuft in die Protestmenge auf dem Salzmarkt und kollabiert dort zitternd. Amelie startet als Künstlerin mit einer Holzskulptur - doch Britta kann dem Werk nichts abgewinnen. Enttäuscht denkt Amelie ans Aufgeben. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Alfons ist zurück und bittet Maxi und Henry, ihn bei der Planung der goldenen Hochzeit mit Hildegard zu unterstützen. Die beiden sagen bewegt zu - und kommen sich dabei emotional näher. Henry deutet an, dass er sich eine Zukunft mit Maxi vorstellen kann. Maxi ist berührt und will dieses Glück nicht aufs Spiel setzen. Als sie Alfons nach dem Geheimnis seiner langen Ehe fragt, betont er die Bedeutung von Ehrlichkeit - ein Gedanke, der Maxi ins Grübeln bringt. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Trotz Davids Bitten erzählt Sina Tobias die Wahrheit über Leos Entführung - für Tobias bricht eine Welt zusammen. Britta fühlt sich wie eine Heldin, als sie Paco, der angeblich dringend Hilfe braucht, als Aushilfe unterstützt. Doch ist sie dem Job wirklich gewachsen? Aus Eifersucht nutzt Benedikt Majas wackelnden Zahn, um Utes Treffen mit Ferhat zu sabotieren. Utes starke Reaktion auf seine angebliche Vater-Unsicherheit verwundert ihn. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Charlie befürchtet, dass ihr Comeback scheitern könnte. Doch anstatt aufzugeben, gibt sie Milan Rückhalt und neue Zuversicht. Vanessa bleibt wegen Richards Gesundheitszustand in Essen - offiziell, um Ben auf der Privatstation zu helfen. Valea versucht, sich mit hartem Training von ihren Sorgen um die EM abzulenken, doch Lennox funkt dazwischen - und bringt eine andere Lösung ins Spiel. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Emily will sich ihre Gefühle nicht eingestehen, aber Tobias' Nähe lässt sie nicht kalt. Julian ist tief getroffen, als er merkt, dass Matilda ihn belogen hat - ohne zu ahnen, dass sie ihn damit schützen wollte. Nihat fühlt sich in seiner aktuellen Situation wie in einer Sackgasse - alles scheint gerade sinnlos. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de