Das passiert heute in den Soaps

In "Rote Rosen" steht Bella vor einer schwierigen Entscheidung. Ringo und Benedikt suchen in "Unter uns" einen Weg, um schnell an Geld zu kommen. In "GZSZ" blamiert sich Emily vor Tobias.

(cg/spot) | 20. Juni 2025 - 09:00 Uhr

"GZSZ": Emily (v.) hat sich vor Tobias (h.) blamiert. © RTL / Rolf Baumgartner

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Bella steckt in einem emotionalen Dilemma: Elyas stellt sie vor die Wahl zwischen ihm und der EmKa. Hin- und hergerissen wird ihr durch Tills Zuspruch klar, dass sie sich nicht unter Druck setzen lassen darf. Sie sagt Elyas, dass eine Beziehung auf dieser Basis keine Zukunft hat. Während Britta sich erneut ganz in ihre Arbeit stürzt, bringt Heiner sie dazu, auch mal aus dem Moment heraus zu leben. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Sophia glaubt, endlich ein wenig durchatmen zu können - doch das Syndikat erhöht den Druck. Heimlich sucht sie nach einem Ausweg, während Alexandra ihre eigenen Pläne verfolgt, die schnell gefährlich werden. Sophia steht vor einer Entscheidung, die ihr Leben auf den Kopf stellen - oder sie alles kosten könnte. Maxi und Henry beschließen, das Thema Sophia ruhen zu lassen und ihre gemeinsame Zeit zu genießen. Doch als Henry sich beim Besuch des Wunschbrunnens wünscht, dass sie ehrlich zueinander sind, bleibt Maxi das Lächeln im Hals stecken. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Sina ist erschüttert, als sie erfährt, dass David eine Mitschuld an Viviens Verschwinden trägt. Wie soll sie mit diesem Wissen umgehen? Ringo und Benedikt versuchen hinter Easys Rücken, auf schnellem Weg an Geld zu kommen - doch ihr Vorhaben bleibt nicht lange geheim. Nachdem Britta ihren Telefonjob verliert, fassen Ute und Paco einen Plan, um ihr heimlich unter die Arme zu greifen. Doch auch ihr Einsatz bleibt nicht unbemerkt. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Daniela sagt Dragan die Meinung, weiß aber, dass Worte allein nicht reichen. Deshalb fasst sie einen folgenschweren Entschluss. Lucie fühlt sich durch Lennox gedrängt und stellt Ben mit einem Gerücht zur Rede. Wird er ehrlich zu ihr sein? Isabelles erstes Date seit Yannick startet vielversprechend, doch der Abend nimmt schnell eine schlechte Wendung. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Zoe verlangt von Julian Rückendeckung und konfrontiert ihn mit belastendem Material über seine Rolle in der Intrige gegen Gerner. Emily bringt sich gegenüber Tobias in eine unangenehme Lage. Nihat gerät an seine Grenzen und verletzt dabei ungewollt Lilly. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de