Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" macht sich Henry Sorgen um Sophia, die eine schlechte Nachricht erhält. Daniela lässt sich in "Alles was zählt" von Dragan zu einer Motorradfahrt überreden. In "GZSZ" braucht Emily ausgerechnet Tobias' Hilfe für ein Fotoshooting.

(cg/spot) | 18. Juni 2025 - 09:00 Uhr

"Sturm der Liebe": Henry (r.) macht sich Sorgen um seine Mutter Sophia (M.), als er erfährt, was passiert ist. © ARD/WDR/Christof Arnold

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Bella will ihren Fehler wiedergutmachen und bietet Elyas eine passende Immobilie für seine Wäscherei an. Doch Victoria funkt dazwischen: Sie verhindert den Hauskauf und stellt Elyas ein Ultimatum - er soll sich von Bella fernhalten. Elyas lässt sich davon nicht beeindrucken und organisiert einen Anwohnerprotest gegen die EmKa. Bella ist fassungslos. Till merkt, dass Victoria angespannt ist, und versucht, sie aufzumuntern. Doch sie blockt ab - woraufhin Till ihr prophezeit, dass sie in ihrer Verbitterung einsam enden wird. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Maxi wird von ihrem schlechten Gewissen geplagt: Henry hilft Larissa ihretwegen nicht bei der Scheintrauung. Deshalb begleitet sie ihn zu Sophias Geburtstagsbrunch. Unterdessen kommt Georg zurück - ebenfalls wegen des Geburtstags. Beim Essen fühlt sich Maxi unwohl, als sie sieht, wie vertraut Henry mit seiner Mutter ist. Dann platzt Georg in die Runde und hat beunruhigende Nachrichten im Gepäck. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Gunnar erkennt, wie gefährlich Ronjas Berufswunsch bei der Polizei tatsächlich sein kann. Doch ihre Bewerbung ist längst abgeschickt. Währenddessen nähert sich Stella heimlich Gottfried - sehr zum Unmut von Patrizia, die Schlimmes ahnt. Wird Stella sie tatsächlich hintergehen? Benedikt glaubt, sich für einen Innovationspreis qualifiziert zu haben. Als sein Charme nicht den gewünschten Erfolg bringt, überlegt er, wieder zu bewährten, aber fragwürdigen Mitteln zu greifen. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Am ersten Wettkampftag der EM läuft es für Charlie und Milan nicht wie erhofft. Milan gibt impulsiv einer Person die Schuld für das schlechte Abschneiden. Daniela lässt sich auf eine Motorradtour mit Dragan ein - doch die Fahrt weckt düstere Erinnerungen in ihr. Jenny ist erleichtert, als sich ein schlimmer Verdacht als Missverständnis herausstellt. Doch ihre Gefühle für Ingo führen sie auf eine neue Idee. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Jonas zeigt sich wenig begeistert vom Management-Angebot - angeblich wegen des geplatzten Plattendeals. Doch die wahren Gründe behält er für sich. Als Emily kurzfristig ein Flugzeug für ein Fotoshooting organisieren muss, bleibt ihr nichts anderes übrig, als Tobias um Unterstützung zu bitten. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de