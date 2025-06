In "Rote Rosen" eskaliert der Streit zwischen Julius und Simon. Esma bewahrt Baris in "Unter uns" vor einem folgenschweren Fehler. In "Alles was zählt" reist Jenny Ingo sehnsüchtig nach Antwerpen hinterher.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Der Konflikt zwischen Julius und Simon spitzt sich weiter zu - Julius verbietet Simon kurzerhand den Kontakt zu Olivia. Doch Mo mischt sich ein und macht deutlich: Wenn sie sich nicht bald einigen, wird er das Jugendamt einschalten. Ben erkennt, dass ein Umzug ins Wendland nicht sofort möglich ist - seine Werkstatt muss in Lüneburg bleiben, sonst verliert er seine Kundschaft. Um sein Einkommen aufzubessern, will er mit Mikas Unterstützung Videos in Gebärdensprache für seinen Blog drehen. Doch seine Redaktion blockt den Vorschlag ab. Ben lässt sich nicht entmutigen - und am Ende zahlt sich sein Einsatz aus.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nachdem Katja sich gegen eine gemeinsame Abreise entscheidet, hakt Vincent weiter nach - zu sehr. Katja merkt genervt, dass Vincent unter massiver Eifersucht leidet. Auch Fanny und Markus bleibt das nicht verborgen. Markus sorgt sich um seinen Sohn, doch gerade er kann nicht mit ihm reden, ohne Öl ins Feuer zu gießen. Als Alexandra Vincent nach einem geschäftlichen Termin Hilfe anbietet, explodiert er - und wirft Markus vor, ihn bei Katja schlechtgeredet zu haben.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Esma verhindert in letzter Sekunde, dass Baris einen folgenschweren Fehler macht. Sie bringt ihn dazu zu erkennen, dass er über seinen Stolz springen muss, wenn er Cecilia zurückgewinnen will. Obwohl sie nicht eingeladen ist, platzt Stella in Patrizias Feier - und bringt Benedikt mit. Patrizia setzt sie kurzerhand vor die Tür - was ungeahnte Folgen hat. Ferhat macht sich Sorgen, als er von Utes Angst vor einer Krebserkrankung erfährt. Doch als er sie zum Arztbesuch drängen will, stößt sie ihn weg.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Charlie und Milan reisen voller Siegesgewissheit zur Europameisterschaft. Doch Milans Ex mischt sich ein und sorgt für Spannungen im Team. Leyla will sich gegen ihre Entlassung wehren - doch sobald Vanessa davon erfährt, reagiert Johannes plötzlich ganz anders. Jenny folgt Ingo voller Sehnsucht nach Antwerpen - doch ihre romantische Überraschung entwickelt sich zum Desaster.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Maren trifft es tief, als sie von Nihats verletzenden Worten erfährt - umso mehr schätzt sie Julians Unterstützung.