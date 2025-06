Das passiert heute in den Soaps

In "Rote Rosen" erfährt Julius von Simons Plan, mit Olivia nach Rostock zu ziehen. Larissa begreift in "Sturm der Liebe", dass Yannik noch verheiratet ist. In "Unter uns" versagt Esma in ihrer Rolle als verantwortungsvolle Hundemama.

(cg/spot) | 16. Juni 2025 - 09:01 Uhr

"Unter uns": Esma (l.) versucht zu vertuschen, dass sie den Hund verloren hat. © RTL / Stefan Behrens

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Der Vaterschaftstest bringt Gewissheit: Simon ist Olivias Vater. Doch statt Frieden zu bringen, entfacht das Ergebnis neuen Streit. Julius ist entsetzt, als er von Simons Umzugsplänen nach Rostock erfährt. In einem Wutanfall gesteht er Mo, dass er das Sorgerechtsverfahren absichtlich in die Länge ziehen will, um in Olivias Leben unverzichtbar zu bleiben. Mo ist fassungslos und stellt beide Männer zur Rede. Amelie ist unsicher, ob sie im Hotel weitermachen will. Svenja und Arthur raten ihr, auf ihr Bauchgefühl zu hören. Als Victoria ihr den Vorvertrag überreicht, zögert Amelie - und kündigt stattdessen. Trotzdem wollen sie und Arthur heiraten. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Larissa ist verwirrt über ihre aufkommenden Gefühle für Yannik und fragt sich, ob sie wirklich verliebt ist - oder ob sie nur Henry hinterhertrauert. Doch beim nächsten Treffen mit Yannik platzen ihre Emotionen aus ihr heraus, und sie gesteht ihm alles. Yannik ist überglücklich, doch die Realität holt ihn ein: Larissas arrangierte Hochzeit steht weiterhin im Raum. So sehr er sie auch liebt - heiraten kann er sie unter diesen Umständen nicht. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Baris will nicht glauben, dass zwischen Cecilia und Theo wirklich etwas gelaufen ist. Doch als Theo es selbst bestätigt, verliert Baris völlig die Kontrolle. Ferhat ist im siebten Himmel: Sein Date mit Ute läuft gut, und sie macht ihm sogar Hoffnung auf mehr. Doch etwas irritiert ihn - er hat das Gefühl, dass Ute ihm nicht alles sagt. Esma gibt sich große Mühe, die perfekte Hundemama zu sein. Dabei bemerkt sie nicht, dass der Hund über Nacht entwischt ist. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Leyla ist erleichtert, als Johannes ihren Verdacht ernstnimmt und sich sogar Vanessas Meinung einholt. Doch ihre Freude währt nicht lange, denn Johannes kann nicht vergessen, wie sie ihn zuvor übergangen hat. Daniela bringt es nicht übers Herz, Dragan fallen zu lassen. Stattdessen setzt sie sich sogar für ihn ein, damit Isabelle ihm eine Chance gibt. War das ein Fehler? Valea ist glücklich, dass Matteo mit ihr nach Australien will - doch als sie sieht, wie sehr ihn die Bedrohung belastet, lässt sie von dem Plan ab. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Als Toni sich fertig macht, beschleicht sie das Gefühl, dass bei Erik etwas nicht stimmt. Julian geht Maren aus dem Weg und läuft ausgerechnet jemand anderem über den Weg - jemand, der selbst Trost sucht.