In "Rote Rosen" freut sich Britta , dass Joe ihr Glück mit Heiner akzeptiert. Vanessa ist in "Alles was zählt" entschlossen, Simone vor einem großen Fehler zu bewahren. In "GZSZ" feilen Yvonne und Michi an ihrem Song für den Schlagerwettbewerb.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Britta ist erleichtert, dass Joe ihre Beziehung zu Heiner akzeptiert - doch dann bringt Lilly sie mit einer spitzen Bemerkung aus dem Gleichgewicht und fragt, was ihre Mutter an einem Mann wie Heiner findet. Britta ist verletzt. Können die Spannungen gelöst werden, oder stehen größere Auseinandersetzungen bevor? Währenddessen will Simon mit Tochter Olivia nach Rostock ziehen, sobald er offiziell als Vater anerkannt ist. Julius fürchtet, Olivia in einem möglichen Streit ums Sorgerecht zu verlieren, und kommt Simon deshalb erst einmal weit entgegen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Yannik möchte sich bei Larissa für ihre Unterstützung bedanken. Als Larissa wegen einer speziellen Kundenanfrage Charivaris gestalten soll, schlägt Yannik vor, sich bei einer Wanderung inspirieren zu lassen. Larissa ist allerdings unsicher. Sie will nicht, dass Yannik mehr in ihre Beziehung hineininterpretiert. Doch weil die Zeit drängt, stimmt sie zu. Bei der Wanderung zieht allerdings ein Unwetter auf, und Yannik muss einen improvisierten Unterschlupf organisieren.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Cecilia leidet unter Baris' Bemühungen, sie zurückzugewinnen. Um ihn endgültig auf Abstand zu halten, greift sie zu einer Lüge. Tobias merkt, dass er emotional noch nicht bereit für einen neuen Hund ist. Also übernimmt Esma und nimmt sich vor, sich als perfekte Hundemama zu beweisen. Ute wird von der Angst geplagt, dass ihr Krebs zurückgekehrt sein könnte. Um damit umzugehen, verdrängt sie die bedrohlichen Gedanken.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Vanessa will verhindern, dass Simone einen folgenschweren Fehler begeht. Als Jenny dafür kein Verständnis hat, sagt Vanessa ihr schonungslos die Meinung. Leyla hegt gleich am ersten Tag ihres neuen Praktikums in der Physiotherapie einen schlimmen Verdacht. Doch wird Johannes sie ernst nehmen und eingreifen? Daniela kommt mit Dragans Nähe nur schwer klar. Als sie glaubt, ihn bei einem krummen Ding zu erwischen, fühlt sie sich in ihrer Abneigung bestätigt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Toni und Erik blicken optimistisch in die gemeinsame Zukunft. Matilda hingegen hat nur eines im Sinn: ihren Plan gegen Zoe in die Tat umzusetzen. Yvonne und Michi bereiten sich voller Eifer auf den Schlagerwettbewerb vor und arbeiten an ihrem Song. Doch sie merken schnell: So leicht, wie gedacht, wird der Auftritt nicht.