In "Sturm der Liebe" ist Christoph erleichtert, als Alexandra überraschend auf ihn zugeht. Tobias lässt sich in "Unter uns" überreden, den verletzten Hund zu sich zu nehmen. In "GZSZ" muss Carlos befürchten, dass Zoe etwas gegen Paulina plant.

"GZSZ": Zoe will sich von Carlos nicht in die Karten schauen lassen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Simon setzt Julius unter Druck, endlich den Vaterschaftstest zu genehmigen. Als er die Unterschrift bekommt, wird ihm klar, dass das Sorgerecht noch lange nicht in greifbarer Nähe ist. Doch Simons Geduld ist am Ende. Da kommt ihm Davids Vorschlag gerade recht: Mit ihm und Franzi aufs Land ziehen. Britta plant, ihre Beziehung zu Heiner beim gemeinsamen Abendessen der Hausgemeinschaft offiziell zu machen. Joe und Sam will sie aber in Ruhe und unter vier Augen informieren. Doch dann taucht Joe plötzlich auf und durchkreuzt ihren Plan.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Obwohl Christoph beteuert, dass seine Gefühle für Sophia nur von kurzer Dauer waren, zieht sich Alexandra verletzt zurück. Christoph macht sich Vorwürfe, alles mit seiner Ehrlichkeit zerstört zu haben. Doch gegenüber Michael stellt er klar, dass er Alexandra die Wahrheit sagen musste - weil er sie zu sehr liebt, um ihr etwas vorzumachen. Alexandra hört zufällig seine gefühlvollen Worte. Und als sie erkennt, dass Christoph Sophia tatsächlich eine klare Abfuhr erteilt hat, ist sie bereit, ihm entgegenzukommen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Auf Esmas Drängen nimmt Tobias den verletzten Hund bei sich auf. Anfangs scheint es eine gute Idee zu sein - bis alte Erinnerungen wieder hochkommen. Britta will ihre überstürzte Kündigung nicht rückgängig machen und verkündet entschlossen, noch am selben Tag eine bessere Stelle zu finden. Ronja muss feststellen, dass ihre Angst vor Blut ihre Polizeikarriere ernsthaft gefährdet. Doch dann hat Gunnar eine unkonventionelle Idee, wie er ihr helfen kann.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Vanessa macht sich Sorgen um Simone, die sich immer mehr zurückzieht. Als Simone ihren Gefühlen freien Lauf lässt, will Vanessa für sie da sein. Charlie merkt nicht, wie sehr Deniz seine wahren Gefühle unterdrückt, und glaubt verletzt, dass ihm nur ihre sportliche Leistung wichtig ist. Daniela möchte Dragan zwar unterstützen, wünscht sich aber gleichzeitig, dass er möglichst weit weg einen Neuanfang startet - denn sie fühlt sich von ihm wie eine Motte vom Licht angezogen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Carlos hat den Verdacht, dass Zoe etwas gegen Paulina plant. Während Zoe ihn an ihrer Verzweiflung über Clara teilhaben lässt, bemüht sich auch John um Nähe zu seiner Tochter - ohne zu ahnen, was er damit in Gang setzt. Yvonne und Michi werden eingeladen, bei einem Schlagerwettbewerb mitzumachen, doch Yvonnes mangelnde Begeisterung droht, alles zu sabotieren. Wird sie die Herausforderung annehmen?