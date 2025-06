Das passiert heute in den Soaps

In "Rote Rosen" ist Elyas geschockt, als Bella ihm die Kündigung des Pachtvertrages aushändigt. Charlie beharrt in "Alles was zählt" darauf, sich öffentlich zu ihrer Affäre mit Justus zu bekennen. In "GZSZ" stürzt sich Jonas mit Moritz in die Vorbereitungen der Beachparty-Reihe.

(cg/spot) | 11. Juni 2025 - 09:00 Uhr

"Rote Rosen": Bella wird von ihrem schlechten Gewissen gegenüber Elyas geplagt. © NDR

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Bella freut sich zwar über den erfolgreichen Kauf des Wäschereigebäudes für die Emka, doch ihr schlechtes Gewissen gegenüber Elyas lässt sie nicht los. Sie will ihm reinen Wein einschenken, doch es kommt noch härter: Sie muss ihm persönlich die Kündigung für den Pachtvertrag überreichen. Elyas ist fassungslos - wusste Bella etwa die ganze Zeit von Victorias Plänen? Amelie kämpft mit dem Abschied von Henni, während Victoria sich immer wieder in ihre Verlobungsfeier einmischt. Wenigstens findet sie wieder kreative Energie beim Malen, und Arthur zeigt sich versöhnlich, was die Feier auf dem Gut angeht. 15:10 Uhr, Das Erste, Sturm der Liebe Sophia spürt, dass Christophs Kuss diesmal nicht gespielt war - und Christoph bestätigt, dass mehr dahintersteckt. Kurz darauf trifft er auf Alexandra, die von ihrer Wanderung mit Markus zurück ist und realisiert hat, dass sie Christoph nicht verlieren möchte. Obwohl er sich auf sie einlässt, merkt Christoph, dass ihn die Gefühle für Sophia nicht loslassen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Das erste Training zwischen Gunnar und Ronja verläuft chaotisch, endet mit einer Verletzung - und bringt überraschend eine gemeinsame Ebene zutage. Britta sorgt mit ihren Umstrukturierungen im Schiller für Unmut bei Roger. Paco versucht zu vermitteln, doch als Britta ein Ultimatum stellt, fällt ihm die Entscheidung leichter als gedacht. Unterdessen gelingt es Cecilia, für Benedikt und sein Team ein Büro bei Patrizia zu sichern - ein kleiner Sieg, aber mit Risiko. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Charlie will sich öffentlich zu ihrer Beziehung mit Justus bekennen - doch Deniz, der noch immer in sie verliebt ist, funkt dazwischen. Lucie schafft es, ihre Gefühle für Ben zu verbergen, doch sie kann ihn nicht aus ihren Gedanken verbannen. Während Isabelle nach dem ernüchternden Treffen mit Yannick emotional abschließt, erkennt Henning, wie es in Wahrheit um seinen Sohn steht. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Matilda ist schwer enttäuscht, als sie merkt, dass Julian ihren Beitrag zur Investment-Idee Gerner gegenüber verschweigt. Jonas hingegen fühlt sich erleichtert, dass der Deal mit seinem Musiklabel geplatzt ist, und stürzt sich gemeinsam mit Moritz voller Elan in die Planung der Beachpartys.