Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" arbeitet Yannik an einer Lösung für sein Geldproblem. Ute kämpft in "Unter uns" tapfer gegen ihre Angst vor der erneuten Diagnose. In "Alles was zählt" überbringt Matteo Valea eine erschütternde Nachricht.

(cg/spot) | 06. Juni 2025 - 09:00 Uhr

"Sturm der Liebe": Yannik (l.) kann sich über einen der Hauptgewinne in der Tombola nicht recht freuen. © ARD/WDR/Christof Arnold

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Valerie überredet Julius, den Adoptionsantrag heimlich und ohne das Wissen von Simon und Mo einzureichen. Als Mo davon Wind bekommt, ist er verärgert und fordert Julius auf, Simon sofort einzuweihen. Doch bevor es dazu kommt, taucht dieser unerwartet bei ihnen auf. Ben und Tina merken, dass sie sich schwer damit tun, aus alten Beziehungsmustern auszubrechen. Tina schlägt ein Rollenspiel vor, bei dem sie sich wie Fremde zum ersten Mal verabreden. Die Idee funktioniert - sie entdeckt eine romantische Seite an Ben, die sie bislang nicht kannte. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Weil Erik mit dem Glücksbringer kein Glück hatte, gibt er ihn an Yannik weiter, der gerade Stress mit der Bank hat. Inspiriert durch Erik versucht dieser sein Glück bei der Tombola im Dorf - und gewinnt tatsächlich, allerdings nur den zweiten Preis. Die Freude darüber hält sich bei ihm in Grenzen, also beschließt er, den Gewinn lieber jemand anderem zu schenken. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Ute stellt sich tapfer ihrer Angst vor einer möglichen neuen Diagnose. Trost und Stärke findet sie bei ihren Kindern. Als Tobias versehentlich einen streunenden Hund anfährt, überrascht die Tierklinik ihn und Esma damit, dass sie künftig gemeinsam für den Hund sorgen sollen. Cecilia ist enttäuscht, weil sie denkt, dass Baris seine Karriere über ihre Beziehung stellt. Selbst die Top-Note für ihre Bachelorarbeit kann diesen Kummer nur wenig lindern. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Isabelle ist tief verletzt, als Yannick sie nicht sehen möchte. Imani rät ihr, loszulassen - doch das kann Isabelle nicht einfach hinnehmen. Matteo überbringt Valea schweren Herzens eine schlimme Nachricht. Traurig formuliert Valea daraufhin einen Wunsch, der ihn in ein Dilemma stürzt. Jenny beginnt langsam zu realisieren, dass die schlimme Zeit vorbei ist - und sie und Ingo endlich eine gemeinsame Zukunft vor sich haben. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Lilly verbringt eine schöne Zeit mit Toni und den anderen, während Nihat seine inneren Sorgen vor Erik und den Freunden zunächst für sich behält. Zoe beginnt zu zweifeln, ob ihr Plan vielleicht doch zu skrupellos ist. Hin- und hergerissen weiß sie nicht, wie sie sich entscheiden soll - bis ihr Unterbewusstsein eine klare Botschaft sendet. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de