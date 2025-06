Das passiert heute in den Soaps

Esma gerät in "Unter uns" unter Druck, als Tobias ihr eine Lieferung versaut. In "Alles was zählt" wartet Jenny nach Simones Aussage angespannt auf ihr Gerichtsurteil. Lilly befürchtet in "GZSZ", dass ihre Beziehung zu Nihat auf dem Spiel steht.

(cg/spot) | 05. Juni 2025 - 09:00 Uhr

"Unter uns": Esma erkennt ernüchtert, dass sie und Tobias auf dem Holzweg waren. © RTL / Stefan Behrens

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Valerie plant, die Adoption auch ohne Simons Zustimmung durchzusetzen. Dafür braucht sie jedoch Julius' Okay, damit ein Anwalt eingeschaltet werden kann. Mo ist unter diesen Bedingungen allerdings nicht bereit, mitzumachen. Wird Julius unterschreiben, ohne sich vorher mit Mo auszutauschen? Heiner ist überrascht, als er zurückkommt und feststellt, dass Britta wieder im Krankenhaus arbeitet. Er befürchtet, dass sie nun keine Zeit mehr für ihn hat. Britta jedoch möchte ihre Auszeiten im Schrebergarten weiterhin genießen. Doch dort wartet bereits jede Menge Ärger auf Heiner. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Christoph zeigt sich bewegt von einer sanften Seite an Sophia, die er bisher nicht kannte. Trotzdem bleibt er sich treu und vertraut Werner an, dass zwischen Sophia und Henry eine frostige Stimmung herrscht. Als Sophia sich bei Christoph für seine Unterstützung bedankt, wird Yvonne Zeugin des Moments und kann die Nähe der beiden nicht nachvollziehen. Alexandra ahnt währenddessen nichts davon - sie ist mit Markus unterwegs, der insgeheim überlegt, ob es an der Zeit ist, den Fürstenhof hinter sich zu lassen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Sina und Bambi sind so darauf fokussiert, eine schöne Zeit miteinander zu haben, dass sie dabei vergessen, wie wertvoll das alltägliche Zusammensein eigentlich ist. Britta gelingt es, Ute kurzzeitig aufzumuntern - doch sie merkt nicht, dass Ute tief im Innern eine ernste Sorge umtreibt. Während Tobias Esma bei einer Lieferung in Schwierigkeiten bringt, müssen sie sich gemeinsam aus der Lage befreien. Doch kaum ist das geschafft, passiert ein schrecklicher Unfall. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Jenny fiebert nach Simones Aussage nervös dem Urteil entgegen. Als die Entscheidung schließlich fällt, verändert sich alles. Daniela und Henning nehmen Danielas Ex Dragan bei sich auf, der gerade erst verurteilt wurde - mit ihm kehrt auch ein Stück ihrer bewegten Vergangenheit zurück. Valea hofft, mit einem gefühlvollen Video wieder Kontakt zu ihrer Mutter aufnehmen zu können. Doch eine unerwartete Nachricht, die Matteo erreicht, wirft alles durcheinander. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Nach ihrer übereilten Flucht ist Lilly völlig überfordert und kann ihre Gedanken kaum ordnen. Ist ihre Beziehung zu Nihat in Gefahr? Matilda lässt sich von ihren Problemen ablenken, doch als sie Gerner zufällig begegnet, holt sie die Realität ein. Zum Glück ist Erik zur Stelle, um ihr Halt zu geben. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de