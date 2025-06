Das passiert heute in den Soaps

In "Rote Rosen" quält Bella das schlechte Gewissen Elyas gegenüber. Sina und Bambi schwindeln in "Unter uns" ihre Freunde an, um etwas Zeit für sich zu haben. In "GZSZ" hilft Matilda Erik aus einer verzwickten Situation.

(cg/spot) | 04. Juni 2025 - 09:01 Uhr

"GZSZ": Erik erhält von Matilda unerwartet Unterstützung bei der Vorbereitung. © RTL / Rolf Baumgartner

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Bella wird von ihrem schlechten Gewissen geplagt, weil sie Elyas das Haus auf dem Salzmarkt vor der Nase weggeschnappt hat. Sie möchte ihm alles erklären, doch Elyas hat inzwischen von einem anderen Interessenten erfahren, der ihn überbietet. Er ist am Boden zerstört und Bella bringt es nicht fertig, ihm die Wahrheit zu sagen. Amelie ist zunehmend genervt, dass Arthur Svenja so viel Beachtung schenkt. Zwar gelingt es ihm kurzzeitig, Amelie zu beruhigen, aber schließlich beginnt sie, die Hochzeit zu hinterfragen. 15:10 Uhr, Sturm der Liebe Alexandra fühlt sich tief verletzt und blamiert, als sie erkennen muss, dass Christoph gar nicht bei Sophia ist. Um auf andere Gedanken zu kommen, will sie mit Markus wandern gehen. Christoph merkt derweil, dass seine Beziehung zu Alexandra mehr und mehr aus dem Gleichgewicht gerät. Währenddessen halten Sophia und Henry an ihrem Plan fest, doch Sophia stört sich an der wachsenden Nähe zwischen Larissa und Yannik. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Patrizia ist alles andere als begeistert davon, wie ihre Tochter sie ausgenutzt hat - da ist eine kleine Lektion angebracht. Easy hat immer mehr den Eindruck, sich selbst im beruflichen Alltag zu verlieren. Doch nicht nur er vermisst, wie er früher war. Sina und Bambi täuschen ihre Freunde, um ein wenig Abstand von der Schillerallee zu gewinnen, nur um festzustellen, dass ihr Zuhause alles ist, was sie wirklich brauchen. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Da Jennys Situation vor Gericht ausweglos scheint, ruhen nun alle Hoffnungen auf Simone. Matteo tut alles, um Valea bei ihrer Suche beizustehen - aber es gestaltet sich schwieriger als gedacht. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Emily bräuchte Katrins Unterstützung bei einem unangenehmen Agenturproblem, zögert aber. Wird sie ihren Stolz überwinden können? Toni und Erik sind geschockt, als ihre Pläne kurzfristig über den Haufen geworfen werden. Erik will der Sache auf den Grund gehen, doch Matilda greift tatkräftig ein und wird von Erik für ihren Einsatz auf besondere Weise belohnt. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de