Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" will Sophia Christoph wieder in einen Flirt verwickeln. Cecilia steht in "Unter uns" vor den Scherben ihrer Liebe. In "Alles was zählt" will Jenny gegen Kilians Rat vor Gericht aussagen.

(cg/spot) | 03. Juni 2025 - 09:00 Uhr

"Alles was zählt": Jenny beschließt entgegen Kilians (r.) Rat, zu Ingos Schutz doch auszusagen. © RTL / Julia Feldhagen

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Arthur trifft es ins Herz, als er sieht, wie glücklich Svenja mit Mika ist. Als zwischen Victoria und Mika ein Streit entbrennt, stellt sich Arthur überraschend auf die Seite seiner Mutter. Amelie beobachtet sein Verhalten genau und konfrontiert ihn mit einem Verdacht: Ist Arthur eifersüchtig auf Mika? Unterdessen bekommt Bella die Chance, bei der EmKa ihr Traumprojekt zu verwirklichen, wenn sie eine Immobilie am Salzmarkt beschafft. Das Gebäude mit Elyas' Wäscherei wäre ideal. Bella redet sich ein, dass sie ihm einen Gefallen tut, wenn sie ihm zusammen mit Victoria das Haus wegschnappt. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Sophia versucht bei einem Treffen mit Christoph, ihn wieder in einen Flirt zu verwickeln. Zunächst bleibt er standhaft, da er Alexandra nicht hintergehen will - doch Sophias Reiz lässt ihn nicht ganz kalt. Als sie ihn zu einem Gespräch in ihre Suite bittet, wird Christoph schließlich schwach. Währenddessen fühlt sich Larissa bei Yannik geborgen - zum ersten Mal seit Langem ist sie nicht mehr allein. Henry bemerkt, dass sich zwischen den beiden etwas entwickelt, und bittet Larissa zur Vorsicht: Ihre heimlichen Treffen könnten zu großen Problemen führen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Für Cecilia bricht eine Welt zusammen - sie erkennt, dass Stella sie nicht nur enttäuscht, sondern bewusst manipuliert hat. Eine neue Feindschaft entsteht. Ringo stellt fest, dass der veränderte Easy ihm ähnlicher wird, als ihm lieb ist. Das nützt zwar dem Geschäft, bringt aber ihre Beziehung ins Wanken. Zwischen Nuray und Kunibert Senior entwickelt sich Nähe, doch dann bekommt Nuray Angst. Ist sie nach all den Jahren bereit, sich wieder auf jemanden einzulassen? 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Als Ingo vor Gericht unter Druck gerät, will Jenny gegen den Rat von Kilian aussagen. Getrieben von Sorge um sie, trifft Ingo eine verzweifelte Entscheidung. Währenddessen wird Richard beim Prozess bewusst, wie zerrüttet seine Familie wirklich ist - besonders als er versucht, Annabelle beizustehen. Deniz freut sich über Leylas Nachricht, dass Charlie seine Gefühle erwidert. Doch während er bis zur EM Geduld zeigen will, wartet Milan nicht länger. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Tonis und Eriks Pläne geraten aus dem Ruder. Gleichzeitig verändert sich Marens Sicht auf Julian - ohne zu wissen, was wirklich hinter seinem Verhalten steckt. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de