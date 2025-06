In "Rote Rosen" ist Valerie mit der kranken Olivia überfordert. Ronja will Gunnar in "Unter uns" keine weitere Chance geben. In "Alles was zählt" geht Isabelle Jennys drohende Inhaftierung sehr nah.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Valerie bringt die kranke Olivia in die Notaufnahme. Als der Kinderarzt keinen RS-Virus-Test veranlasst, rät Britta dringend dazu. Doch Valerie fühlt sich überfordert und reagiert gereizt - sie wirft Britta vor, keine kompetente Ärztin zu sein. Am nächsten Tag will Britta trotzdem nach dem Baby sehen. Doch Julius ist allein mit Olivia und weigert sich, sie gegen Valeries Willen behandeln zu lassen. Währenddessen schweben Ben und Tina im Liebesglück - bis alte Muster wieder zwischen ihnen auftauchen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Larissa leidet darunter, dass Henry ihre Gefühle nicht erwidert. Sie fühlt sich isoliert, findet aber Trost bei Yannik. Als er erkennt, dass zwischen ihr und Henry nicht alles so rosig ist wie es scheint, spricht er sie darauf an. Larissa würde ihm am liebsten alles erzählen, doch sie darf es nicht. Dennoch genießt sie die unbeschwerte Zeit mit Yannik - er schafft es immer wieder, sie zum Lächeln zu bringen und ihre Sorgen vergessen zu lassen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nuray steckt in einem Zwiespalt: Zwischen einem aufregenden Flirt und einem riskanten Vorhaben muss sie sich entscheiden - ist ein glückliches Ende überhaupt möglich? Cecilia will Baris zur Rede stellen, weil er heimlich gegen Patrizia ermittelt. Doch dann entdeckt sie, dass er in etwas viel Ernsteres verstrickt ist. Ronja will keinen weiteren Kontakt zu ihrem Vater - auch Sina und Bambi bleiben misstrauisch. Was führt Gunnar wirklich im Schilde?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Als Charlie erneut von der Trauer über den Tod ihrer Eltern übermannt wird, ist Milan für sie da und spendet ihr Halt. Jenny droht eine Gefängnisstrafe - und das trifft Isabelle hart. Zum Glück ist Imani zur Stelle, um sie zu unterstützen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nina und Maren wollen Julians Geschenk nicht ungenutzt lassen und fahren gemeinsam zu einem Schwitzhüttenritual - das jedoch ganz anders verläuft als erwartet. Yvonnes gute Laune wird durch Gerners Verhalten getrübt - und das zeigt er ihr mehr als deutlich.