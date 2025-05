In "Unter uns" geht Baris bei seinen Ermittlungen zu weit. Ben greift in "Alles was zählt" dem verknallten Lennox unter die Arme. In "GZSZ" überrascht Opa Stefan seine Familie mit einem Besuch.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Ben will sich emotional von Tina lösen und erstellt dafür eine Liste mit all ihren negativen Eigenschaften. Als Tina diese Liste entdeckt, ist sie tief verletzt und fragt sich, ob ihre ganze Ehe für Ben nur ein Irrtum war. Doch dann gesteht Ben ihr, dass er sie trotz allem noch genauso liebt wie am Anfang. Daraufhin gibt Tina ihren Gefühlen nach - die beiden küssen sich leidenschaftlich. Währenddessen bekommt Britta das Angebot, wieder im Krankenhaus zu arbeiten. Als sie gemeinsam mit Toni einer Frau das Leben rettet, erkennt sie, dass ihre wahre Berufung die Arbeit als Oberärztin ist.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Michael will von Erik wissen, warum er nicht mehr im "Fürstenhof" arbeitet. Zunächst weicht Erik aus, doch bald merkt Michael, dass Eriks Unwohlsein mit Sophia zu tun hat. Er schlägt ihm ein Ritual aus dem Amazonas vor, um das Trauma zu verarbeiten. Während Erik eine symbolische Puppe verbrennt, gerät Sophia plötzlich in eine gefährliche Lage. Larissa fällt es schwer, so zu tun, als sei sie glücklich mit Henry. Die Situation belastet sie sehr, und sie wünscht sich jemanden, dem sie sich anvertrauen kann - doch sie weiß, das wäre zu riskant.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Baris steht kurz davor, einen entscheidenden Durchbruch bei seinen Ermittlungen zu erzielen - doch um sein Ziel zu erreichen, überschreitet er eine Grenze. Ronja bekommt ein großartiges Studienangebot und muss sich fragen, ob sie ihrem Herzen oder dem leichteren Weg folgen soll. Tobias startet eine regelrechte Dating-Offensive. Seine Freunde freuen sich über seinen Optimismus - aber in Wahrheit hängt sein Herz noch immer an Vivien.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Charlie möchte den Todestag ihrer Eltern ruhig und unauffällig überstehen, doch Milan bringt diesen Plan unbeabsichtigt durcheinander. Ben hilft Lennox bei einem Liebesproblem, ohne zu wissen, dass er damit Lucie auf eine kuriose Idee bringt. Henning will Dragan besser einschätzen können und fährt deshalb heimlich in die JVA - ein Besuch, der nicht ohne Konsequenzen bleibt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Opa Stefan stattet der Familie einen überraschenden Besuch ab - und läuft ausgerechnet Helena über den Weg. Währenddessen schmieden Yvonne und Michi große Pläne. Doch just in dem Moment, in dem sie ihre Überraschung umsetzen wollen, taucht Gerner im Mauerwerk auf.