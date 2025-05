Das passiert heute in den Soaps

In "Rote Rosen" erfährt Svenja, dass Bella endgültig ihr Tiermedizin-Studium geschmissen hat. Michael überrascht Erik in "Sturm der Liebe" mit seiner neuen, entspannten Lebenseinstellung. In "Alles was zählt" beschließt Valea, die Suche nach ihrer Mutter aufzugeben.

(cg/spot) | 28. Mai 2025 - 09:00 Uhr

"Sturm der Liebe": Michael (r.) schwärmt Erik von seiner Zeit im Amazonas vor. © ARD/WDR/Christof Arnold

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Svenja ist beunruhigt, als sie hört, dass Bella ihr Tiermedizin-Studium endgültig abgebrochen hat. Obwohl Bella ihr versichert, dass es dabei nicht um Victoria geht, sondern nur um ihre eigenen Gründe, macht sich Svenja Sorgen. Auch Arthur ist besorgt und findet keinen Moment, Svenja von seiner Verlobung mit Amelie zu erzählen. Valerie ist als Mutter völlig überfordert und fühlt sich von Julius und Gisela nicht ernst genommen. Doch Julius kann sie beruhigen: Olivia tut Valerie gut. Deshalb entscheidet sich Valerie, sich als Mutter noch eine weitere Chance zu geben. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Erik und Yvonne freuen sich über Michaels Rückkehr, sind aber unsicher, wie sie den neuen, völlig entspannten und hippiehaften Michael einschätzen sollen. Ist das echt oder nur gespielt? Als Michael merkt, dass Alexandra und Christoph als Untermieter in der Scheune nicht so schnell wieder weggehen, nimmt er die neue Situation gelassen hin, ohne Erik einen Vorwurf zu machen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Nachdem Utes Plan scheitert, müssen Britta, Theo und sie spontan handeln. Gemeinsam setzen sie Patrizia Schachmatt. Baris gerät durch einen Flirt mit Patrizia in Erklärungsnot, und Cecilia gerät in Schwierigkeiten, weil Stella sie bei Patrizia verrät. Sina und Bambi vergessen bei ihrer gemeinsamen Zeit völlig die Uhr, während Nadine alle Hände voll zu tun hat, ihnen den Rücken freizuhalten. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Jenny wird verzweifelt klar, dass sie ohne Anwalt keine Chance hat. Im Versuch, den Prozess zu stoppen, macht sie einen schwerwiegenden Fehler. Daniela sagt aus Rücksicht auf Henning Dragans Bitte ab, doch das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Valea entscheidet sich zum Selbstschutz, die Suche nach ihrer Mutter aufzugeben, doch die Sehnsucht lässt sie nicht so einfach los. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Lilly und Nihat versuchen, einen Kompromiss zu finden. Zoe erfährt, dass Carlos sich wegen ihr mit John zerstritten hat. Wird das ihre Sicht auf ihn verändern? Katrin bringt gute Nachrichten für Gerner. Das bekommt auch Julian mit und macht sich auf den Weg, um seine eigenen Pläne zu verfolgen. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de