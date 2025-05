Das passiert heute in den Soaps

In "Rote Rosen" ist Valerie genervt von Olivias ständigem Weinen. Daniela belügt in "Alles was zählt" Henning, um ihren Ex in der JVA zu besuchen. In "GZSZ" will Nihat sich bei Lilly für sein Verhalten entschuldigen.

(cg/spot) | 27. Mai 2025 - 09:00 Uhr

"Rote Rosen": Olivias ständiges Weinen zerrt an Valerie. © NDR

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Valerie steht kurz vor dem Nervenzusammenbruch. Olivias ständiges Weinen bringt sie an ihre Grenzen und sie wünscht sich ein Leben ohne Mutterpflichten. In ihrer Verzweiflung wendet sie sich an Amelie, die ihr rät, sich professionelle Unterstützung zu holen. Valerie weiß sofort, wen sie ansprechen muss: Sie bittet Julius um ein Gespräch und fragt, ob Olivia nicht besser bei ihm und Mo aufgehoben wäre. Noah erlebt einen Schockmoment, als er herausfindet, dass Till ein Protestvideo gegen den Chefarzt ins Netz gestellt hat. Obwohl er das Video löschen lässt, bleibt das nicht ohne Folgen: Noah wird suspendiert - sein Arbeitsplatz ist in Gefahr. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Christoph will sich mit einer Schreckschusspistole vor möglichen Einbrechern schützen, doch Alexandra hält das für überzogen. Sie kann sich nicht vorstellen, dass tatsächlich jemand einbricht. Doch bereits in der nächsten Nacht wird sie eines Besseren belehrt: Als sie verdächtige Geräusche an der Wohnungstür hört, glaubt sie an einen Einbruch. Und tatsächlich - ein Mann mit Kapuze betritt die Wohnung. Alexandra zögert nicht lange und setzt sich mit einer Bratpfanne zur Wehr. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Nadine ermutigt Sina und Bambi, sich bewusst Zeit für ihre Beziehung zu nehmen. Dabei erkennt sie, wie sehr die beiden gerade gefordert sind. Easy meistert dank seiner durchsetzungsstarken Art ein schwieriges Verhandlungsgespräch erfolgreich - und auch privat bringt ihm diese neue Haltung Vorteile. Ute schmiedet unterdessen einen gewagten Plan, um Britta vor Patrizias Rache zu bewahren. Ob ihr das gelingt? 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Ingo kommt mit Jennys Entschluss nur schwer klar. Beim letzten romantischen Abend vor dem Gerichtstermin eskaliert die Situation. Daniela belügt Henning, um ihren Ex in der JVA besuchen zu können. Als Valea im "Punto" in eine schwierige Lage gerät, lehnt sie Charlies Unterstützung zunächst ab - doch Charlie gibt nicht so schnell auf. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Carlos merkt, dass Zoe ernsthaft darüber nachdenkt, Claras Situation rechtlich anzufechten. Nihat will sich aufrichtig bei Lilly entschuldigen - aber ist sie bereit, ihm zu vergeben? Während Moritz und Jonas überlegen, wie es mit Jonas' Musiklabel weitergehen soll, taucht plötzlich unerwarteter Besuch auf. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de