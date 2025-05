Das passiert heute in den Soaps

In "Rote Rosen" hofft Gisela, dass Heiner mehr für sie empfindet, als er zugibt. Easy stehen in "Unter uns" Verhandlungen mit einem knallharten Geschäftsmann bevor. In "Alles was zählt" bricht sich Deniz' Eifersucht auf Milan Bahn.

(cg/spot) | 26. Mai 2025 - 09:01 Uhr

"Alles was zählt": Deniz (r.) warnt Milan (l.), nicht mit Charlie zu spielen. © RTL / Julia Feldhagen

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Gisela schöpft neue Hoffnung, dass Heiner vielleicht mehr für sie empfindet, als er bisher zugibt. Als er eine romantische Bootstour plant, malt sie sich aus, wie sie gemeinsam mit ihm über den See fährt. Doch die Enttäuschung folgt auf dem Fuß: Heiner hat das Date mit Britta geplant. Bella soll eine Wohnung am Salzmarkt vermitteln, doch ein Fehler im Exposé bringt sie in Bedrängnis. Valerie spricht Victoria darauf an, doch anstatt Bella zu unterstützen, lässt Victoria sie ins offene Messer laufen - sie soll aus dem Fehler lernen. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Larissa wird ausgerechnet von Yannik überrascht, als sie in Tränen aufgelöst ist. Sie vertraut ihm an, dass sie nicht mehr sicher ist, ob Henry der Richtige für sie ist. Yannik ist zwar getroffen, versucht aber, Larissa beizustehen. Sie redet sich ein, dass sich alles wieder einrenken wird - bis sie plötzlich sieht, wie Henry und Maxi sich in der Hütte näherkommen. Tief getroffen flieht sie und stellt Henry später zur Rede. Noch bevor er etwas entgegnen kann, erklärt sie Sophia, dass sie Henry nicht heiraten wird. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns David versucht, trotz seiner Freundschaft zu Stella, nicht auf die falsche Bahn zu geraten. Easy steht unter Druck, denn er muss sich mit einem harten Geschäftspartner auseinandersetzen - dabei ist ein kompromissloses Auftreten gefragt, was ihm schwerfällt. Überraschenderweise kommen Nuray und Kunibert Senior gut miteinander klar. Dadurch kann Nuray einen früheren Fehler wieder ausbügeln. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Kilian bringt Jennys Freunde dazu, sie davon abzuhalten, vor Gericht auszusagen. Jenny zieht daraufhin ihre Konsequenzen. Daniela wird von ihrer Vergangenheit eingeholt, als ihr Ex sich wieder meldet. Deniz kämpft mit seiner Eifersucht auf Milan, was beginnt, seine berufliche Leistung negativ zu beeinflussen. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Als ehemalige Physio-Kollegen eine besondere Performance von Yvonne und Michi sehen wollen, starten die beiden eine Reise in frühere Zeiten. Wird Yvonne die Ablenkung guttun? Nach dem erfolgreichen Event mit Jonas tut sich Moritz schwer, im Job bei der Agentur wieder motiviert zu sein. Umso mehr begeistert ihn die Aussicht, über Jonas' Label ihre Partyreihe richtig groß aufzuziehen. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de