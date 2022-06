"Das große Promi-Büßen": Stars beichten bei Olivia Jones

Olivia Jones wird für ProSieben zur Beichtmutter. In "Das große Promi-Büßen" konfrontiert sie im Juli Reality-Stars mit deren Sünden. Kandidaten sind einschlägige TV-Nasen wie Elena Miras und Helena Fürst.

Olivia Jones nimmt Reality-Stars die Beichte ab. Am 7. Juli 2022 startet bei ProSieben die neue Trash-TV-Show "Das große Promi-Büßen". Die Dragqueen konfrontiert in dem Format die Kandidaten mit ihren großen oder kleinen Sünden - und spricht ihnen ins Gewissen.

"Dass ich mal irgendwem die Beichte abnehmen muss, hätte ich nicht für möglich gehalten", sagt die Moderatorin in einer Sendermitteilung. "In der 'Runde der Schande' werden mir die Reality-Bad-Boys und -Girls Rede und Antwort stehen", sagt Jones weiter. "Es ist spannend zu sehen, was sie aus dieser zweiten Chance machen."

"Das große Promi-Büßen": Das sind die Kandidaten

Die Kandidaten von "Das große Promi-Büßen" sind die üblichen Verdächtigen des Trash-TVs. Bestätigt sind unter anderem Elena Miras (30), Daniele Negroni (26) Carina Spack (26), Matthias Mangiapane (38), Giselle Oppermann (34). Besonders brisant: Mit Ennesto Monté (47) und Helena Fürst (48) trifft ein Ex-Paar aufeinander - auch wenn er behauptete, dass es sich nur um eine Scheinbeziehung handelte.

Der Modus von "Das große Promi-Büßen", das eigentlich für Sat.1 geplant war, unterscheidet sich nicht groß von einschlägigen Formaten wie "Promi Big Brother" oder "Die Alm". Die Stars leben jenseits von Luxus auf engstem Raum zusammen und messen sich in Challenges. Neu sind nur die erzwungenen Beichten. Obwohl das die Promis in gängigen Formaten freiwillig tun...