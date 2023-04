Das "Glücksrad" kehrt noch im April zurück

Drei Monate nach der ersten Ausgabe der Neuauflage gibt es Ende April mehr vom "Glücksrad". Sonya Kraus und Thomas Hermanns sind wieder mit von der Partie.

Ende Januar hat der Sender RTLzwei mit dem "Glücksrad" einen weiteren Spielshow-Klassiker zurück auf die TV-Bildschirme gebracht. Moderiert wird die Neuauflage von Sonya Kraus (49) und Thomas Hermanns (60). Jetzt steht fest, wann die zweite Ausgabe mit den beiden Stars laufen wird, die sich dann wieder mit der Moderation und dem Buchstaben-Umdrehen abwechseln werden.

Am 27. April (ab 20:15 Uhr, ) werden dem Sender zufolge erneut neun Kandidatinnen und Kandidaten versuchen, die Rätsel an der Buchstabenwand zu lösen. Das Drehen am Glücksrad entscheidet darüber, welcher Geldbetrag auf das Spielerkonto gutgeschrieben wird, wenn ein Konsonant erraten wird. Die drei Sieger aus den Vorrunden ziehen ins Champions-Finale ein.

Das "Glücksrad" ist schon lange im TV

Das "Glücksrad", das auf der US-Version "Wheel of Fortune" basiert, wurde in Deutschland ab 1988 zunächst in Sat.1 ausgestrahlt. 1998 führte Kabel eins die Sendung fort. Moderator Peter Bond (70) und "Buchstabenfee" Maren Gilzer (63) waren dann nicht mehr dabei, stattdessen übernahm Sonya Kraus die Rolle von Gilzer und Frederic Meisner (69) und später Thomas Ohrner (57) den Moderationsjob. Ende 2002 folgte bei dem Sender die letzte Ausgabe. Von 2004 bis 2005 und von 2016 bis 2018 gab es zudem eine Weiterführung beziehungsweise Neuauflage auf anderen Sendern.

"Wie nach Hause kommen"

Sonya Kraus sagte im Interview mit spot on news im Januar zur Neuauflage der Show, das Revival sei für sie "wie nach Hause kommen in mein Wohnzimmer" gewesen. "Es war alles so gelernt, vertraut und eingefräst in meine DNA, dass ich wahrscheinlich die Sendung auch mit drei Promille hätte machen können", erklärte sie lachend. Sie fügte damals hinzu: "Die Vertrautheit, was die Spielregeln und den Spielablauf anbelangt, war sofort da und da muss ich Thomas bewundern, der sich darauf in so kurzer Zeit eingestellt hat. Es ist eine große Show mit Publikum, die auch sehr strenge Regeln hat, weil es um Geld geht."