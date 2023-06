Das erste offizielle Bild der neuen "The Voice"-Coaches ist da

Erster Blick auf die neuen Coaches von "The Voice of Germany": Shirin David strahlt umrahmt von Giovanni Zarrella, Ronan Keating und Bill und Tom Kaulitz in die Kamera.

Alles neu bei "The Voice of Germany": Am Dienstag starteten die Dreharbeiten für die neue Staffel. Mit Shirin David (28), Ronan Keating (46), Giovanni Zarrella (45) und Bill und Tom Kaulitz (beide 33) sitzen gleich fünf Stars zum ersten Mal am Buzzer vor dem roten Stuhl. Bereits am Montag endeten die ausverkauften Aufzeichnungen der Blind Auditions.

Auf dem ersten offiziellen Pressebild strahlt Shirin David umrahmt von ihren männlichen Kollegen in die Kamera. Alle fünf besitzen bereits reichlich Casting-Erfahrung. Zarrella wurde als Teil der Popstars-Band Bro'Sis berühmt. Heute ist er erfolgreich als Solo-Künstler unterwegs und moderiert die nach ihm benannte "Die Giovanni Zarrella Show" im ZDF. Auch die Band Boyzone war das Ergebnis eines Castingaufrufs. Zudem wirkte Keating bereits als Jurymitglied in der australischen Version von "The X Factor" mit.

David saß 2017 neben Dieter Bohlen (69) in der 14. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar". "DSDS"-Erfahrung bringen auch Tom und Bill Kaulitz mit. Bereits zehn Jahre ist es her, dass die erfolgreichen Zwillinge in Staffel zehn der RTL-Sendung die Gesangstalente bewerteten.

Moderiert wird "The Voice of Germany" erneut von Melissa Khalaj (34) und Thore Schölermann (38). ProSieben und Sat.1 zeigen die neue Staffel ab Herbst 2023 im Wechsel.