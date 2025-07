Das erste Foto: So sieht der neue Harry Potter aus

Zur Feier des Produktionsstarts der "Harry Potter"-Serie teilt HBO erstmals ein Bild des neuen Hauptdarstellers im Kostüm. Gleichzeitig werden neue Schauspieler vorgestellt und es steht fest, wann die Serie startet.

Dominic McLaughlin in seiner "Harry Potter"-Schuluniform.

Zum Produktionsstart der geplanten "Harry Potter"-Serie hat HBO des Hauptdarstellers in der Hogwarts-Schuluniform geteilt. Auf dem Bild sieht Dominic McLaughlin Ex-Darsteller Daniel Radcliffe (35) zum Verwechseln ähnlich. Wie sein Vorgänger trägt er eine Kurzhaarfrisur mit Pony, dazu die ikonische runde Brille. An der Uniform hat sich wenig verändert: Das Kostüm besteht aus einer schwarzen Robe, einer Weste, einem weißen Hemd und einer Krawatte in Gryffindor-Farben.

Neue Serie soll 2027 starten

Zum Bild werden auch neue Namen von Darstellerinnen und Darstellern mitgeteilt, die zum Cast hinzustoßen. Demnach wird Rory Wilmot den unbeholfenen Gryffindor-Schüler Neville Longbottom spielen. Amos Kitson wird als Harry Potters Cousin Dudley Dursley auftreten. Louise Brealey wird in die Rolle der Fluglehrerin Madam Rolanda Hooch schlüpfen. Anton Lesser wird Garrick Ollivander verkörpern, den Inhaber des Zauberstab-Geschäfts "Ollivanders".

2027 sollen die Schauspieler dann in ihren Rollen zu sehen sein - bei HBO und beim Streamingdienst HBO Max. Dieser soll die Serie in allen Märkten, in denen der Dienst zum Start verfügbar ist, zum Abruf bereitstellen. Dazu soll neben Italien und dem Vereinigten Königreich auch Deutschland gehören.

So setzt sich der Cast zusammen

Mittlerweile sind bereits viele Rollen der Serie besetzt. In Arabella Stanton findet die Serie eine neue Hermine Granger, in Alastair Stout einen neuen Ron Weasley. Emmy-Preisträger John Lithgow spielt den Schulleiter Albus Dumbledore, Paapa Essiedu den Lehrer Severus Snape. Weitere Rollen übernehmen Janet McTeer (Professor McGonagall), Nick Frost (Rubeus Hagrid), Luke Thallon (Professor Quirrell) und Paul Whitehouse (Argus Filch).

Sänger und Schauspieler Johnny Flynn wird in der Serie zu Lucius Malfoy, Anhänger des Bösewichts Lord Voldemort. Seinen Sohn und Harrys Erzrivalen Draco Malfoy wird der Jungdarsteller Lox Pratt zum Leben erwecken. Die Rollen von Molly Weasley, Zaubereiminister Cornelius Fudge, dem Dursley-Ehepaar und einigen Hogwarts-Lehrlingen sind ebenfalls bereits besetzt.