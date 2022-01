Das erhofft sich Filip Pavlovic vom Dschungelcamp

"Für mich ist das Dschungelcamp die größte TV-Show Deutschlands", schwärmt Filip Pavlovic im Interview. So will er die Zuschauer von sich überzeugen.

Gemeinsam mit elf weiteren Kandidaten wird Filip Pavlovic (27) am 21. Januar ins RTL-Dschungelcamp (21:30 Uhr bei RTL und ) einziehen. Der gebürtige Hamburger wurde mit seiner Teilnahme an der fünften Staffel des Dating-Formats "Die Bachelorette" bekannt. Er kämpfte 2018 um das Herz von Nadine Klein (36), machte am Ende aber nur den dritten Platz.

Die Dschungelcamp-Teilnahme hat er sich hart erkämpft: In der "Dschungelshow", ein Corona-Ersatzformat für das Dschungelcamp 2021, erspielte er sich das" Goldene Ticket" für "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"2022. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät er, was er sich von seiner Teilnahme erhofft und wie er die Zuschauer von sich überzeugen möchte.

Bei "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" gewannen Sie das "Goldene Ticket" für das Camp 2022. Fühlen Sie sich gut vorbereitet für Südafrika?

Filip Pavlovic: Ich glaube, für den Dschungel kann man sich generell nicht vorbereiten. Durch die Dschungelshow durfte ich ein bisschen reinschnuppern und sehen, was alles auf mich zukommen kann. Ich glaube, der richtige Dschungel wird nochmal drei bis vier Stufen härter.

Sie haben in der Show 50.000 Euro gewonnen. Auch bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" winkt eine Gage und ein Preisgeld. Was wollen Sie mit dem Geld machen?

Pavlovic: Ich glaube, darüber mache ich mir erst Gedanken, wenn es so weit kommen sollte. Aber es war schon immer mein Wunsch, ein Frühstücks-Café aufzumachen.

Was erhoffen Sie sich von der Teilnahme am Dschungelcamp 2022?

Pavlovic: Für mich ist das Dschungelcamp die größte TV-Show Deutschlands und natürlich möchte ich viel von mir zeigen. Schließlich haben schon viele vor mir gezeigt, dass die Show ein perfektes Sprungbrett für weitere Sachen ist.

Wovor haben Sie am meisten Angst, wenn Sie an vergangene Prüfungen denken?

Pavlovic: Das erwähne ich jetzt lieber nicht, bevor man das wieder gegen mich verwendet (lacht).

Unter den Teilnehmern gibt es jedes Jahr Streitereien. Was wäre für Sie im Camp ein absolutes No-Go?

Pavlovic: Wenn zwölf verschiedene Charaktere aufeinander treffen, kann es passieren, dass man sich streitet. Das ist völlig normal, weil nicht jeder einer Meinung sein kann. Ein No-Go: Mobbing, ganz klar.

Lucas Cordalis und Harald Glööckler stehen ebenfalls schon lange als Kandidaten fest. Kennen Sie sich bereits?

Pavlovic: Den Lucas kenne ich nicht, mit Harald schreibe ich ab und zu auf Instagram - ein super Typ. Ich freue mich darauf, Harald persönlich kennenzulernen.

Wie schätzen Sie die Rollenverteilung unter Ihnen dreien ein?

Pavlovic: Ich denke Lucas ist, was die Prüfungen angeht, sehr diszipliniert. Im Camp wird er eher die ruhigere Person sein. Da wird man bestimmt mehr von Harald und mir sehen (lacht).

Mit der richtigen Partnerin hat es bei Ihnen bisher noch nicht geklappt. Könnten Sie sich auch eine Romanze im Dschungelcamp vorstellen?

Pavlovic: Man kann sich den Ort für die Liebe nicht aussuchen, also warum sollte es dort nicht klappen, wenn die Perfekte dabei sein sollte?

Welche Luxusartikel nehmen sie mit nach Südafrika?

Pavlovic: Ich nehme Ohrenstöpsel und ein Kissen mit.

Wie möchten Sie die Zuschauer im Dschungelcamp von sich überzeugen?

Pavlovic: Mit meiner guten Laune, meiner lustigen, verpeilten Art und mit witzigen Prüfungen.

Sie waren bereits in einigen Reality-Formaten zu sehen. Welche Sendung würde Sie außerdem noch reizen?

Pavlovic: "Lets Dance" und "Schlag den Star" - das sind zwei gute Shows, bei denen ich gerne mal dabei sein würde. Wobei ich kein Star bin, aber eventuell könnte man da eine Ausnahme machen (lacht).