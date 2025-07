"Das Duell" geht, das Duo bleibt: So geht es mit Joko und Klaas weiter

Im Herbst heißt es Abschied nehmen von "Das Duell um die Welt" - die Kultshow mit Joko und Klaas läuft zum letzten Mal. Fans müssen sich aber keine Sorgen machen: Das Duo bleibt dem Sender mit anderen Erfolgsformaten weiterhin erhalten.

Unter anderem in "Das Duell um die Geld" mit Moderator Oliver Kalkofe (M.) sind Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf (r.) ab Oktober wiederzusehen.

Nach über einem Jahrzehnt geht "Das Duell um die Welt" im Herbst 2025 zu Ende. Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41) stehen dann noch in drei finalen Folgen der Kultshow vor der Kamera - das bestätigte ProSiebenSat.1 bei einer Programmpräsentation. Fans müssen sich jedoch keine Sorgen machen: Das Duo bleibt dem Sender mit anderen Erfolgsformaten weiterhin treu.

"Joko und Klaas gegen ProSieben"

"Joko und Klaas gegen ProSieben", die Unterhaltungsshow, bei der die beiden in verschiedenen Challenges gegen ihren eigenen Sender antreten, wird fortgesetzt. Im Mai ging die achte Staffel des Formats zu Ende, ProSieben hat aber bereits eine weitere Staffel mit sechs neuen Episoden geordert. Die Aufzeichnungen sind für den Zeitraum zwischen dem 5. und 16. September 2025 in den Bavaria Studios bei München geplant.

"Das Duell um die Geld"

Weiter geht es auch mit "Das Duell um die Geld". In diesem Jahr kommt die vierte Staffel der von Oliver Kalkofe (59) moderierten Show. ProSieben kündigt für Oktober neue Folgen an. In den acht Ausgaben zocken Joko und Klaas mit prominenten Gästen im Quizpoker.

"Ein sehr gutes Quiz"

Auch mit ihrem neuen Format "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" sind die beiden Entertainer-Größen weiterhin bei ProSieben vertreten. Die vier live ausgestrahlten Folgen der Quizshow, die aus Joko und Klaas' 24-Stunden-Programmtag im April 2024 hervorging, erzielten im Frühjahr 2025 starke Quoten. Das Quiz findet an wechselnden Orten statt - wer möchte, kann nach Bekanntgabe der Location spontan vorbeikommen und wird mit etwas Glück für eine Runde ausgewählt. ProSieben hat den Start der zweiten Staffel von "irgendwo in Deutschland" .

Auch solo geht's weiter

Auch mit ihren eigenen Solo-Shows bleiben die beiden dem Sender treu. Joko Winterscheidts Erfolgsformat "Wer stiehlt mir die Show?" feiert in diesem Jahr Jubiläum: Die zehnte Staffel wird im Herbst 2025 ausgestrahlt. Diesmal sind Schauspielerin Karoline Herfurth, Comedian Olli Dittrich und Musiker Olli Schulz dabei und wollen dem Showmaster in verschiedenen Quizrunden seine Show stehlen.

Nach dem Aus seiner Talkshow "Late Night Berlin" meldete sich Klaas Heufer-Umlauf im April mit einem neuen Format zurück: "Experte für alles". Die zweite Staffel, in der er wieder verschiedene Themengebiete erkundet, läuft ab Dienstag, den 16. September, um 21:25 Uhr.