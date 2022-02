Das denkt Victoria Swarovski über Daniel Hartwichs Dschungelcamp-Aus

Daniel Hartwich hängt seinen Dschungelcamp-Job an den Nagel. "Als totaler Familienmensch kann ich seine Entscheidung absolut nachvollziehen", erklärt seine "Let's Dance"-Kollegin Victoria Swarovski.

Ab dem 18. Februar moderiert Victoria Swarovski (28) wieder an der Seite von Daniel Hartwich (43) die RTL-Show "Let's Dance" (20:15 Uhr, RTL und ). Der Moderator sorgte erst vor Kurzem mit seinem überraschenden Dschungelcamp-Aus für Schlagzeilen. Der 43-Jährige kündigte an, der Erfolgsshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" den Rücken zu kehren, um mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu können.

"Als totaler Familienmensch kann ich seine Entscheidung absolut nachvollziehen und finde, dass das ganz groß von ihm ist", unterstützt Swarovski ihren "Let's Dance"-Kollegen im Interview mit spot on news. Die gebürtige Österreicherin wusste offenbar schon länger Bescheid. "Daniel und ich sind im engen Austausch, überrascht hat mich die Nachricht also nicht."

Während für Swarovski nun die fünfte Staffel der Tanzshow ansteht, ist Hartwich schon seit 2010 am Start. Am 20. Februar moderiert der gebürtige Frankfurter ein letztes Mal an der Seite von Sonja Zietlow das Dschungelcamp-Special "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das Nachspiel". Wer seine Nachfolge antreten wird, ist noch nicht bekannt.