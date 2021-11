"Das Buch von Boba Fett": Disney+ veröffentlicht ersten Trailer

Das lange Warten hat ein Ende: Disney+ hat den ersten Trailer zur "Star Wars"-Serie "Das Buch von Boba Fett" veröffentlicht. Am 29. Dezember soll die Produktion beim Streamingdienst anlaufen.

© ©2020 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

Disney+ gewährte "Star Wars"-Fans am Montag (1. November) einen ersten Blick auf die langersehnte Serie "Das Buch von Boba Fett". Der zeigt erste Ausschnitte aus der Serie, die zum Teil zeitgleich zu den Geschehnissen in "The Mandalorian" spielt. Wie in "The Mandalorian" verkörpert Temuera Morrison (60) auch in der neuen Serie den Kopfgeldjäger Boba Fett. Er besteigt den Thron von Jabba dem Hutten und will von nun an das Verbrecherkartell seines Vorgängers leiten.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Boba Fett: Ein geliebter Anti-Held kehrt zurück

Erstmals trat die Figur des Boba Fett 1980 in "Das Imperium schlägt zurück" auf. Damals wurde der Anti-Held von Jeremy Bulloch (1945-2020) verkörpert. Nachdem er in "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" (1983) in die Grube von Carkoon gestürzt war, wurde er lange totgeglaubt. Erst sein Auftritt in der zweiten Staffel von "The Mandalorian" bestätigte, dass Boba Fett den Fall in die Tiefe überlebt hatte.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

An der Seite von Boba Fett steht seine Handlangerin Fennec Shand, gespielt von Ming-Na Wen (57). Produziert wird die Serie von "The Mandalorian"-Showrunner Jon Favreau (55). Am 29. Dezember soll das "Star Wars"-Spin-off bei Disney+ starten.