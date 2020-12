"Das Boot" und mehr: Die Serien-Highlights im Dezember

Serien-Endspurt im Jahr 2020: Die Free-TV-Premiere der zweiten Staffel von "Das Boot" ist nicht das einzige Highlight im Dezember.

Die Corona-Pandemie hat Deutschland weiter fest im Griff. Doch über mangelnden Nachschub können sich Serien-Junkies nicht beschweren. Auch der Dezember hält wieder einige Highlights bereit.

Free-TV

Deutsche Free-TV-Premiere feiert auf Sixx ab 1. Dezember 2020, um 20:15 Uhr mit drei Folgen am Stück die US-Serie "Grand Hotel". Eva Longoria (45), bekannt aus , spielt nicht nur eine Gastrolle, sie ist auch als Produzentin aktiv. Alles dreht sich um Sonne, Strand, Meer, Liebe, Lust und Intrigen in Miami, genauer gesagt im Luxus-Hotel "Riviera Grand" der Familie Mendoza. Denn dort gibt es jede Menge dunkle Geheimnisse und amouröse Verwicklungen.

Nach der Sky-Premiere im Frühjahr kommt die zweite Staffel der Event-Serie Ende des Jahres erstmals ins deutsche Free-TV. Fans erfahren unter anderem, wie es mit U-Boot-Kommandant Johannes von Reinhartz (Clemens Schick), Korvettenkapitän Ulrich Wrangel (Stefan Konarske), Simone (Vicky Krieps), Gestapo-Chef Hagen Forster (Tom Wlaschiha) und Kaleun Klaus Hoffmann (Rick Okon) weitergeht. Die Folgen werden an drei aufeinanderfolgenden Abenden im ZDF ausgestrahlt: Sonntag, 27. Dezember ab 20:15 Uhr; Montag, 28. Dezember, ab 20:15 Uhr und Dienstag, 29. Dezember, ab 22:15 Uhr.

Amazon Prime Video

In der Parodie- und Comedyshow "Binge Reloaded" schlüpfen die Protagonisten in die Rollen verschiedener Persönlichkeiten der medialen Echtzeit. In kurzen, sketchartigen Clips erfolgt ein Querschnitt eines "fiktiven" TV-Abends mit Rückgriff auf Elemente bekannter Streaming- oder TV-Momente und -Figuren. Kurz gesagt: "Switch reloaded" im Zeitalter der Streamingdienste. Die Parodie-Urgesteine Michael Kessler und Martin Klempnow bekommen Verstärkung von Tahnee Schaffarczyk, Antonia von Romatowski, Joyce Ilg, Jan van Weyde, Paul Sedlmeir und Christian Schiffer. Staffel eins ist ab 4. Dezember 2020 bei Prime Video verfügbar.

In der neuen Serie "The Wilds" geht es um eine Gruppe von jungen Frauen im Teenageralter mit unterschiedlichen Hintergründen. Sie sind nach einem Flugzeugabsturz auf einer einsamen Insel gestrandet und müssen dort um ihr Überleben kämpfen. Doch die Mädchen sind nicht zufällig auf dieser Insel gelandet... Die erste Staffel ist ab 11. Dezember exklusiv bei Prime Video verfügbar.

Ab 16. Dezember ist die fünfte Staffel der Sci-Fi-Serie "The Expanse" verfügbar. Ab 18. Dezember wird die erste Staffel von "El Cid" veröffentlicht, Darin geht es um Rodrigo Díaz, auch bekannt als "Ruy", dem Mann hinter einer spanischen Legende, der vom kleinen Jungen zum Kriegshelden und vom Knappen zum König wird. Dabei versucht Rodrigo, seinen Platz in der komplexen spanischen Monarchie zu finden, die versucht, ihn zu kontrollieren.

Pay-TV und mehr

Mit "Two Weeks to Live" meldet sich -Star Maisie Williams (23) in der Welt der Serien zurück. Die britische Serie setzt auf schwarzen Humor. Kim Noakes (Maisie Williams) musste als kleines Mädchen mit ansehen, wie ihr Vater ermordet wurde. Nach seinem Tod lebte sie mit ihrer Mutter (Sian Cliford) versteckt in der Wildnis und schwor sich, eines Tages den Mord zu rächen. Kaum erwachsen will sie ihren Plan in die Tat umsetzen - ob ihr das so einfach gelingt? Am 4. und 11. Dezember sind jeweils drei Episoden ab 20:15 Uhr auf Sky Atlantic, wahlweise auf Deutsch oder im Original, zu sehen.

Bei Disney+ stehen im Dezember die letzten Folgen der zweiten Staffel von "The Mandalorian" an. Am 18. Dezember wird das Staffelfinale veröffentlicht. Ob der Mandalorianer (Pedro Pascal) und Baby Yoda die Jedi finden werden?

Ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk an alle Fans: Eine Doppelfolge der vierten Staffel "jerks." gibt es noch dieses Jahr exklusiv bei Joyn Plus+ zu sehen. Christian Ulmen (45) und Fahri Yardim (40) stürzen sich ab dem 23. Dezember wieder von einem Unheil ins nächste. Die neue Doppelfolge setzt dort an, wo die letzte Staffel endete: Was ist nach dem Partnertausch zwischen den vier Freunden passiert?

Netflix

"Selena: Die Serie" widmet sich der bekannten Sängerin Selena Quintanilla-Pérez (1971-1995), der Königin des Tex-Mex. Die Serie zeigt ihre Anfänge mit Auftritten in kleinen Clubs bis hin zur erfolgreichsten Sängerin mit lateinamerikanischen Wurzeln aller Zeiten. Die Hauptrolle spielt Christian Serratos (30), die aus "The Walking Dead" sowie als Angela Weber aus der bekannt ist. "Selena: Die Serie" ist ab 4. Dezember bei Netflix verfügbar.

"Dein letztes Solo" taucht ab 14. Dezember in die Welt einer Elite-Tanzakademie ein. Die Archer School ist eine Oase für Tänzerinnen und Tänzer verschiedenster Herkunft aus allen Teilen des Landes. Ihnen allen gemeinsam ist ihr Talent und ihre Leidenschaft für das Tanzen, und das schweißt sie zusammen. Aber keiner von ihnen hat einen Plan B, wenn es mit dem Erfolg nicht klappen sollte. Nach einem Angriff auf die Hoffnungsträgerin erwartet ihre Nachfolgerin eine Welt der Lügen, des Verrats und des Konkurrenzkampfes.

"Bridgerton" erzählt ab 25. Dezember von Daphne (Phoebe Dynevor), der ältesten Tochter der einflussreichen Familie Bridgerton, die ihr Debüt auf dem heiß umkämpften Heiratsmarkt im London der Regency-Epoche macht. Sie hofft, aus Liebe zu heiraten. Doch als ihr älterer Bruder beginnt, ihre potenziellen Verehrer auszusortieren, wird im skandalösen Gesellschafts-Journal über sie gelästert. Da tritt der Duke of Hastings (Regé-Jean Page) auf den Plan, ein überzeugter Junggeselle. Obwohl beide lauthals verkünden, kein Interesse daran zu haben, was der andere zu bieten hat, ist ihre gegenseitige Anziehung unbestreitbar...

Das Jahr endet mit dem Finale der Serie "Chilling Adventures of Sabrina". Ab 31. Dezember erfahren Fans bei Netflix wie es mit Kiernan Shipka (21) als Sabrina, Ross Lynch (24) als Harvey, Miranda Otto (52) als Zelda und Lucy Davis (47) als Hilda zu Ende geht. Es soll "ein letztes gruseliges Abenteuer" werden.