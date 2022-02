"Das Boot": Starttermin der dritten Staffel steht fest

Die dritte Staffel "Das Boot" steht in den Startlöchern: Sky hat bekanntgegeben, wann die Serie zurückkehren wird. Zudem wurde der Drehstart der vierten Staffel für Juni angekündigt.

"Das Boot" startet bald in die dritte Staffel. Die neuen Folgen werden ab dem 9. April immer samstags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky One sowie als komplette Staffel auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q zu sehen sein. Das gab das Medienunternehmen an diesem Montag (21. Februar) in einer Mitteilung bekannt.

Dritte Staffel "Das Boot": Darum geht's

Staffel drei mit zehn Episoden folgt dem Schicksal einer jungen U-Boot-Besatzung, die auf eine gefährliche Mission in die südliche Hemisphäre geschickt wird. Sie gerät in die Atlantikschlacht und wird von einem Commander der Royal Navy gejagt. Im neutralen Lissabon deckt Hagen Forster (Tom Wlaschiha, 48) währenddessen ein tödliches Komplott um einen Diebstahl von geplündertem Kriegsgold auf. Dabei trifft er auf eine schattenhafte Gestalt, welche in eine Verschwörung verwickelt ist, die den Verlauf des Krieges ändern könnte.

Cast und vierte Staffel

Neben bereits bekannten Gesichtern wie denen von Wlaschiha, Franz Dinda (38), Rick Okon (32) und Pierre Kiwitt (45) werden unter anderem auch Ray Stevenson (57), Anna Schudt (47), Jo Hartley (49), Franz Hartwig (36) und Fritzi Haberlandt (46) in den neuen Folgen zu sehen sein. Bei den ersten fünf Episoden führte Hans Steinbichler (55) Regie, bei den restlichen Dennis Gansel (48). Gedreht wurde in Deutsch, Englisch und Portugiesisch. Die Head-Autoren der dritten Staffel waren Colin Teevan und Tony Saint mit Unterstützung von Autorin Judith Angerbauer.

Sky hat zudem bekannt gegeben, dass die Dreharbeiten für die vierte Staffel im Juni dieses Jahres beginnen sollen. Die sechs Folgen wird Gansel inszenieren, als Head-Autoren fungieren abermals Teevan und Saint.