"Das Boot" bis "Obi-Wan Kenobi": Die Serien-Tipps im Mai

Eine weit entfernte Galaxis, ein erstaunlich naher Planet, die Tiefen der Meere - und ein mythisches Schlangenwesen? Die Serien-Highlights im Mai.

© © Stephan Rabold / Bavaria Fiction Gmbh / Sky Deutschland GmbH / ©2022 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

"Das Boot" und "Obi-Wan Kenobi" tauchen im Mai wieder auf. Der "Star Wars"-Recke feiert auf Disney+ und dank Prequel-Dartseller Ewan McGregor (51) sein Comeback in der weit, weit entfernten Galaxis, während der Kaleun auf Sky schon in seine dritte Staffel geht. Aber auch die anderen Streaminganbieter haben interessante neue und bereits bekannte Serien im Angebot.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Disney+

Das für viele wohl größte Serien-Highlight des Mais lässt bis zum 27. auf sich warten: "Obi-Wan Kenobi" auf Disney+. Die "Star Wars"-Serie spielt zwischen den Geschehnissen von Episode III. und IV., also zwischen der Original- und der Prequel-Trilogie. Zuschauerinnen und Zuschauer erfahren also, wie es nach der Machtergreifung durch das Imperium und die Zerschlagung des Jedi-Ordnens für den nun verfolgten Meister Kenobi (McGregor) weitergeht. Und wie er auf Tatooine ein Auge auf einen gewissen kleinen Jungen namens Luke Skywalker wirft...

Weltliche Unterhaltung bietet derweil die nun vierte Staffel von "The Rookie", die ab dem 18. Mai bei Disney+ zu sehen sein wird. Einmal mehr muss darin Quereinsteiger und Endvierziger John Nolan (Nathan Fillion, 51) seine Qualitäten als Polizist unter Beweis stellen.

Netflix

Bei Netflix kehrt mit "The Pentaverate" am 5. Mai eine Comedy-Größe zurück, die in den vergangenen Jahren ziemlich abgetaucht ist: Mike "Austin Powers" Myers (58). Die Miniserie "The Pentaverate" ist ein Fest für alle Myers-Fans der ersten Stunde, handelt es sich dabei doch quasi um ein Spin-off seiner Filmkomödie "Liebling, hältst Du mal die Axt?" aus dem Jahr 1993. Besonderes Highlight: Chamäleon Myers spielt darin gleich acht verschiedene Rollen.

Ebenfalls bei Netflix, ab dem 18. Mai, geht Alejandro "Álex" Guzmán (Manolo Cardona, 45) einmal mehr der Frage nach: "Wer hat Sara ermordet?". Die dritte Staffel des mexikanischen Thriller-Hits wird zugleich auch die finale sein.

Apple TV+

Die Serie "Die Schlange von Essex" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Sarah Perry (43) und startet am 13. Mai bei Apple TV+. Buch wie Serie spielen im Ende des 19. Jahrhunderts und handeln von der Witwe Cora Seaborne (Claire Danes, 43), die nach dem Tod ihres gewalttätigen Ehemanns von London in ein kleines Dorf in Essex zieht. Dort lernt sie den Reverend des kleinen Örtchens, Will Ransome (Tom Hiddleston, 41), und dessen Familie kennen. Am meisten aber interessiert sie zunächst die Sage über "Die Schlange von Essex", die dort nach einem Erdbeben erwacht sein soll.

Sky

Bezahlsender Sky beziehungsweise die Streamingangebote Sky Ticket, Sky Go und Sky Q spülen derweil ab 14. Mai "Das Boot" wieder an. Staffel drei erzählt die Geschichte der jungen U-Boot-Besatzung, die in die Atlantikschlacht gerät und vom Commander der Royal Navy gejagt wird. Derweil beginnt Hagen Forster (Tom Wlaschiha, 48) im neutralen Lissabon zunehmend, sein Handeln zu hinterfragen.

Amazon Prime Video

Das Science-Fiction-Drama "Night Sky" kommt ab 20. Mai zu Amazon Prime Video. Es geht darin um ein Ehepaar, das - ein wenig "Narnia" lässt grüßen - mithilfe einer mysteriösen Kammer in ihrem Schuppen auf einen anderen, verlassenen Planeten reisen kann. Doch dann kommt ein neugieriger Nachbar ihrem unglaublichen Geheimnis auf die Schliche. Außerdem taucht auf dem fernen Planeten plötzlich ein junger Mann auf - ein Alien? Gespielt werden Herr und Frau York von Sissy Spacek (72) und Oscarpreisträger J.K. Simmons (67)