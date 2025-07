Daniela Büchner "möchte weniger Trash-TV machen"

Daniela Büchner kehrt mit ihrer Familien-Dokusoap "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" auf den Bildschirm zurück. "Ich wollte immer etwas Eigenes mit meiner Familie haben", freut sich die 47-Jährige. "Die Doku ist mein absoluter Traum."

In der Doku-Soap "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" lässt Daniela Büchner (47) die Zuschauer hautnah am Leben ihrer Familie teilhaben - mit all seinen Höhen und Tiefen. Ab dem 10. Juli meldet sich die Witwe von Kultauswanderer Jens Büchner (1969-2018) mit neuen Folgen zurück. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät die 47-Jährige, worauf sich die Zuschauer freuen dürfen - und was sie sich für ihre eigene Zukunft wünscht.

Sie sind mit neuen Folgen "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" zurück. Wie fühlt sich das an?

Daniela Büchner: Ich freue mich sehr über die zweite Staffel. Es wird sehr viel lustiger und aufregender als in der ersten Staffel. Bei uns ist immer was los. Es ist ja gar nicht gewollt von uns, aber es passiert so viel: Wir sind umgezogen und Joelina ist ausgezogen.

Wie hat Ihre Familie auf die Fortsetzung der Doku-Soap reagiert?

Büchner: Natürlich freut man sich über so einen Erfolg, da es auch eine schöne Wertschätzung des Senders und vor allem der Zuschauer ist. Meine großen Kinder zeigen sich eher unbeeindruckt. Sie haben große Lust darauf, aber auch viel zu tun: Jada studiert und arbeitet nebenbei. Mein Sohn Volkan arbeitet auch sehr viel. Aber die Kleinen und ich sind ganz begeistert. (lacht)

Wie ist es für Sie, wenn auch weniger harmonische Momente vor der Kamera gezeigt werden?

Büchner: In welcher Familie läuft es schon immer harmonisch? Vielleicht in der Social-Media-Welt, aber bei uns knallt es auch ab und zu. Ich bin immer offen vor der Kamera, weil ich finde, dass der Zuschauer auch so etwas sehen soll. Die glatte, heile Welt gibt es nirgendwo. Für mich als Mama ist es zwar schwer, wenn sich meine Kinder streiten, mittlerweile denke ich mir aber, dass das meine erwachsenen Kinder allein klären müssen, und die Kleinen müssen das auch langsam lernen.

Ein großes Thema in der neuen Staffel ist der Auszug Ihrer Tochter Joelina. Wie hat sich die Dynamik seither im Hause Büchner geändert?

Büchner: Am Anfang fiel es mir sehr schwer, dass das erste Kind das Nest verlässt. Aber sie wird Ende des Jahres 26 Jahre alt - ich muss sie ja gehen lassen. Es war sehr schwierig, aber unser Verhältnis ist viel enger geworden. Wir telefonieren oft miteinander, wir schreiben fast täglich. Ich bin wahnsinnig stolz auf meine Tochter: Sie wohnt allein in Hamburg, fliegt um die Welt. Das ist auch das, was man sich als Mama wünscht: Dass die Kinder selbstständig werden. Mit Joelinas Auszug musste jeder bei uns zuhause nochmal ganz neu seinen Platz finden. Aber im Großen und Ganzen bin ich viel mit den Zwillingen allein, die anderen beiden gehen ja auch ihre eigenen Wege.

Ein weiteres großes Thema ist der Auszug aus dem Haus wegen eines Schimmelbefalls. Wer schwer ist es Ihnen gefallen, das Haus mit all den Erinnerungen zu verlassen?

Büchner: In dem Haus haben wir viele Jahre lang gelebt, wir haben dort viel erlebt und die Zwillinge sind dort auch herangewachsen. Aber zum Schluss war es einfach nicht mehr passend. Da geht die Gesundheit einfach vor. Deswegen fiel es uns gar nicht mehr so schwer und die Erinnerungen tragen wir ja trotzdem bei uns. Das neue Haus ist schön, wir fühlen uns wirklich wohl.

Im Mai haben Sie sich mit dem Shooting für das "Playboy"-Cover einen großen Traum erfüllt. Wie blicken Sie heute darauf zurück?

Büchner: Wenn ich an das Shooting zurückdenke, kriege ich immer noch Gänsehaut. Wie oft gab es das schon? Eine 47-jährige Fünffach-Mutter auf dem Cover des "Playboys". Es war eine große Ehre, mit einem nicht perfekten Körper zu shooten. Es war mir auch wichtig zu zeigen, dass man nicht perfekt sein muss, um seine Träume zu verwirklichen. Ich würde es jederzeit wieder machen. Vielleicht zu meinem 50. Geburtstag? Wenn ich die Chance und die Figur wie jetzt hätte, dann würde ich es auf jeden Fall nochmal machen.

Inwiefern haben Sie sich beruflich und privat in den vergangenen Jahren verändert?

Büchner: Mit dem Tod von Jens habe ich mich komplett verändert. Mittlerweile nehme ich vieles nicht mehr so ernst, ich bin ruhiger geworden. Die Streitigkeiten und Zickereien in Reality-TV-Formaten und auf Social Media kann ich persönlich nicht ernst nehmen, das strengt mich an. Heutzutage denken viele jüngere Realitystars, dass sie mit Streit Aufmerksamkeit bekommen und so in die nächsten Shows kommen. Ich glaube aber, dass das auf Dauer nicht der richtige Weg ist.

Bereuen Sie beruflich etwas?

Büchner: Das Wort "bereuen" mag ich nicht, aber an das "Sommerhaus" denke ich nicht ganz so gerne zurück. Heute sage ich mir aber, dass ich es einfach so erleben musste und dass ich so sein musste, um mich weiterzuentwickeln. Aber nochmal machen würde ich es trotzdem nicht. Ich kann es mir auch gar nicht mehr angucken. (lacht)

Ihre Töchter sind neben der Doku mittlerweile auch im Reality-TV vertreten. Was sagen Sie dazu?

Büchner: Ich finde das super. Meine Töchter haben da freie Bahn. Ich unterstütze sie immer. Wenn sie so etwas machen wollen, dann stehe ich immer hinter ihnen und ich glaube, sie haben da auch für gute Unterhaltung gesorgt. Mein persönlicher Wunsch ist, dass Jada ins Dschungelcamp geht. (lacht) Das Reality-TV-Business ist hart, deswegen sage ich ihnen auch immer, dass sie sich selbst treu bleiben sollen. Der Zuschauer merkt es, wenn du eine Rolle spielst.

Was wünschen Sie sich beruflich und privat für Ihre Zukunft?

Büchner: Unsere Doku ist mein absoluter Traum gewesen. Ich wollte immer etwas Eigenes mit meiner Familie haben. Ich möchte weniger Trash-TV machen. Bestimmt wird es die ein oder andere Show nochmal geben - wenn es ein schönes Angebot gibt. Ich möchte die Doku noch ein paar Jahre machen, das wäre mein Traum. Privat möchte ich einfach glücklich werden und Spaß am Leben haben. Ich möchte vielleicht irgendwann den richtigen Partner treffen, ich möchte ja nicht allein alt werden. Aber jetzt genieße ich gerade mein Leben, auch mein Single-Leben. Die Leute denken auch immer, dass ich nicht date. Aber ich bin ja schlau, ich lasse mich halt nicht erwischen. (lacht)

"Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" läuft ab dem 10. Juli immer donnerstags um 21:15 Uhr bei RTLzwei und auf RTL+.