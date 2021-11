"Dalli Dalli"-Comeback: Johannes B. Kerner lädt zur Weihnachtsshow

Er setzt wieder zum berühmten Sprung an: Am ersten Weihnachtsfeiertag wird Moderator Johannes B. Kerner "Dalli Dalli - Die Weihnachtsshow" präsentieren.

Anlässlich des runden Jahrestags hat das ZDF im Mai dieses Jahres "50 Jahre Dalli Dalli - die große Jubiläumsshow" gefeiert. Die Macher, Moderator Johannes B. Kerner (56) und nicht zuletzt das TV-Publikum sind sich nach der Sonderfolge einig gewesen: "Das war Spitze!" Und so darf Kerner noch in diesem Jahr ein weiteres Mal zu seinem besten Hans-Rosenthal-Sprung ansetzen.

Am ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) steigt zur Primetime um 20:15 Uhr "Dalli Dalli - Die Weihnachtsshow". Ab 14:00 Uhr desselben Tages ist die Show zudem bereits über die Mediathek zu sehen. Einmal mehr werden darin prominente Gäste an diversen Spielen teilnehmen, die sich passend zur Sonderausgabe um Weihnachten und auch Silvester drehen werden. Die sind zwar noch geheim, in der Jury werden aber wie schon in der Jubiläumsshow Rosi Mittermaier (71) und Christian Neureuther (72) Platz nehmen, wir der Sender bereits mitgeteilt hat.

Dauerbrenner im Fernsehen

Der beliebte Showmaster Hans Rosenthal starb 1987 an Krebs und wurde in einem Ehrengrab des Landes Berlin auf dem Jüdischen Friedhof Heerstraße beigesetzt. Seine Spielshow wurde von 1995 bis 1997 mit Moderator Andreas Türck (53) im ZDF fortgeführt. Von 2011 bis 2013 lief eine Neuauflage im NDR mit Moderator Kai Pflaume (54). Diese wanderte von 2013 bis 2015 als "Das ist Spitze!" ins Erste.