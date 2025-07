"Dahoam is Dahoam": Rückkehrer "mischt das Dorf ganz schön auf"

Florian Stadler kehrt nach vier Jahren als Thomas Winkler zu "Dahoam is Dahoam" zurück. Der Schauspieler verspricht Drama, Leidenschaft und Intrigen. Doch direkt nach dem großen Wiedersehen verabschiedet sich die Serie erst einmal in die Sommerpause.

Vor rund vier Jahren verließ Florian Stadler (51) die beliebte BR-Vorabendserie "Dahoam is Dahoam" (Montag bis Donnerstag, 19:30 Uhr). Seine Rolle als Großinvestor Thomas Winkler hatte für Unruhen in der Lansinger Brauerei Kirchleitner gesorgt. Ab dem 30. Juli kehrt Stadler nun in diese Rolle und in das fiktive bayerische Dorf zurück. Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich auf "Gefühle, Leidenschaft und Intrigen" freuen, wie Stadler im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät.

Florian Stadler: "Dramatisch wird es auf jeden Fall"

Bevor Stadler die Serie 2021 verließ, stellte er als Thomas Winkler die Ehe der Kirchleitners auf eine harte Probe. Auch jetzt stehen Uschi (Silke Popp, geb. 1973) und Hubert (Bernhard Ulrich, 58) vor einer Herausforderung, nachdem Hubert von seinem unehelichen Sohn erfahren hat - und ausgerechnet jetzt kehrt ihr einstiger Brauereiinvestor zurück. "Dramatisch wird es auf jeden Fall. Ich denke, Winkler mischt das Dorf ganz schön auf", verrät Stadler und verspricht: "Emotional wird es nicht nur mit Uschi und Winkler."

Hinter den Kulissen war das Comeback weniger dramatisch, dafür umso herzlicher. "Ich habe mich natürlich sehr gefreut, alle wiederzusehen. Es hat gleich von der ersten Szene an wieder so viel Spaß gemacht", erzählt der Schauspieler. "Ich hatte das Gefühl, als wären Wochen und nicht Jahre vergangen seit meinem letzten Auftritt." Er deutet an, dass er der Serie nun länger erhalten bleibt: "Lansing ist ja jetzt Winklers 'Heimat'." Der einstige "Sturm der Liebe"-Star freut sich darüber, wieder in eine bereits bekannte Rolle schlüpfen zu können. "Bei Winkler gibt es viele neue Seiten, die ich sehr spannend finde", schwärmt er.

"Dahoam is Dahoam" geht in die Sommerpause

Das TV-Publikum muss sich aber noch etwas gedulden, um all diese neuen Seiten entdecken zu dürfen. Kurz nach dem Comeback verabschiedet sich "Dahoam is Dahoam" erstmals in eine dreiwöchige Sommerpause. "Trotz der Pause muss das DiD-Publikum nicht auf seine Serienlieblinge verzichten", heißt es in einem Statement vom BR. Von 4. bis 8. August wird die Rankingshow "Best of Dahoam is Dahoam!" gesendet, mit den "bewegendsten, lustigsten und unvergesslichsten Momenten" der Serie. Neue Folgen gibt es dann ab 25. August zur gewohnten Sendezeit um 19:30 Uhr wieder. Für ungeduldige Fans stehen sie bereits ab 21. August in der ARD Mediathek zum Abruf bereit.