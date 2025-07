Comedy-Legende Larry David kehrt ins TV zurück - mit den Obamas

Comedy-Legende Larry David kehrt für ein besonderes Projekt ins TV zurück. Der Comedian arbeitet gemeinsam mit dem Obamas an einer neuen Comedyserie über US-amerikanische Geschichte.

Larry David arbeitet an einem neuen TV-Projekt.

Comedy-Legende Larry David (78) meldet sich rund ein Jahr nach dem Ende der Kult-Comedy "Lass es, Larry!" (im Original: "Curb Your Enthusiasm") mit einem neuen TV-Projekt zurück. Und dieses Mal schreibt er amerikanische Geschichte - im wahrsten Sinne des Wortes. , arbeitet David an einer sechsteiligen Sketch-Comedyserie über die US-amerikanische Geschichte. Und zwar in Zusammenarbeit mit Barack (63) und Michelle Obama (61).

Der ehemalige US-Präsident und seine Frau produzieren die Serie unter ihrem Produktionsbanner Higher Ground. Barack Obama kommentiert das Projekt mit gewohnt trockenem Humor: "Ich habe mit einigen der schwierigsten Staatsoberhäupter der Welt verhandelt - nichts davon hat mich auf die Zusammenarbeit mit Larry David vorbereitet."

Die Serie feiert den 250. Jahrestag der USA

Das neue Projekt entsteht in Zusammenarbeit mit Larry Davids langjährigem Kreativpartner Jeff Schaffer (55), der als Regisseur und Produzent fungiert. David selbst übernimmt neben dem Schreiben und Produzieren natürlich auch eine Hauptrolle. Neben David sollen in der Serie auch einige bekannte Gesichter aus "Lass es, Larry" sowie prominente Gaststars auftreten, konkrete Namen sind bislang nicht bekannt. Ein Startdatum für die neue Sketch-Serie steht ebenfalls noch nicht fest.

Laut offizieller Beschreibung wird die Serie anlässlich des 250-jährigen Jubiläums der Vereinigten Staaten produziert. Doch wie es sich für Larry David gehört, wird die Feier mit einer guten Portion Chaos und Absurdität aufgemischt: "Der Präsident und seine Ehefrau wollten Amerikas 250. Jahrestag ehren und die einzigartige Geschichte unserer Nation feiern... doch dann rief Larry David an", zitiert "Variety" die Logline.

Larry David selbst kommentierte seine Rückkehr zu HBO in gewohnt selbstironischer Manier: "Nachdem 'Curb' zu Ende war, feierte ich drei Tage lang auf einer Schaumparty. Nach einer heftigen allergischen Reaktion auf das Zeug sehnte ich mich nach meinem ruhigen Leben als Imker zurück. Doch eines Tages verschwanden meine Bienen spurlos. Und so kehre ich mit schwerem Herzen ins Fernsehen zurück - in der Hoffnung, den Verlust meines geliebten Bienenstocks zu verarbeiten."

Mega-Erfolge mit "Lass es, Larry!" und "Seinfeld"

Larry David ist seit Jahrzehnten Teil der HBO-Familie. "Lass es, Larry" lief von 2000 bis 2011, ehe es mit mehreren Staffeln in unregelmäßigen Abständen zurückkehrte. Die finale zwölfte Staffel wurde 2024 ausgestrahlt. Mit zwei Emmy-Auszeichnungen, insgesamt 55 Nominierungen sowie einem Golden Globe als beste Comedyserie zählt sie zu den prägendsten Comedy-Formaten des 21. Jahrhunderts.

David startete seine Laufbahn als Drehbuchautor, verfasste Texte für die Comedyshow "Saturday Night Live" und entwickelte zusammen mit dem Stand-up-Comedian Jerry Seinfeld (71) die Erfolgsserie "Seinfeld". In "Lass es, Larry" verkörpert er eine fiktive Version seiner eigenen Person.