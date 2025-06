Comeback des Schreckens: Großes Zittern bei "Kampf der Realitystars"

Zwei geschasste Kandidaten kehren bei "Kampf der Realitystars" zurück an den Starstrand. Vor allem einer der Rückkehrer lässt bei vielen Kollegen den Hintern auf Grundeis gehen. Am Ende zeigt sich, dass für einen von ihnen das Comeback von kurzer Dauer ist.

Wir erinnern uns: In der letzten Folge von Kampf der Realitystars (Mittwoch, 20:15 Uhr, bei RTLzwei und ) durften die Neuankömmlinge ausnahmsweise keinen Kandidaten rauswählen. Stattdessen sollten sie zwei bereits ausgeschiedene Teilnehmer zurückbringen. In Episode sieben erfahren wir nun, für wen sich Bela Klentze (36), Laura Lettgen (28) und Frank Fussbroich (56) entscheiden haben.

In dem Boot, dass den thailändischen Starstrand erreicht, sehen wir zunächst nur eine Passagierin. Anouschka Renzi (60) winkt Richtung Ufer. Vor allem ihr Ziehsohn Dennis Lodi (28) freut sich über die Rückkehr seiner "Babouschka".

Doch dann springt auch noch Can Kaplan (28) an Land. Er hatte sich am Boden des Bootes versteckt. Sein dramatischer Auftritt ist gerechtfertigt. Schließlich wählten die Kollegen ihn erst in der letzten Folge raus, nachdem Tara Tabitha (31) gegen ihn Stimmung gemacht hatte - weil er sie abblitzen ließ.

Mehrere Stars zittern nach Cans Comeback

Mehreren Promis geht wegen Cans Comeback der Hintern auf Grundeis. Nicht nur Tara, die ihrem Ex-Schwarm aus dem Weg geht. Giuliana Farfalla (29) sieht sich schon im Hotel. Sie machte in der vergangenen Episode erst Werbung gegen Stephen Dürr (50), ehe sie Can ihre Münze gab.

Doch am meisten ist Can von Jens Hilbert (47) enttäuscht. Dessen Votum in der letzten "Stunde der Wahrheit" war für Can angeblich so schlimm wie das Fremdgehgeständnis von seiner Verlobten, der berüchtigten Trash-TV-Superschurkin Walentina Doronina.

Jens wehrt sich wortgewaltig, erzählt von einem heterosexuellen Kumpel, der ihn immer für Frauen sitzen ließ. Oder so ähnlich. Am Ende weiß keiner mehr, wo ihm der Kopf steht, weder Can noch der Zuschauer. Klar ist nur, dass sich Jens plötzlich als das Opfer hinstellt.

Fairplay oder Gameplay?

An der "Wand der Wahrheit" müssen sich die Realitystars nach dem Grad ihrer Hinterhältigkeit anordnen. In der Wahrnehmung der Zuschauer, nicht in der eigenen. Der größte Strippenzieher nach vorne, die ehrlichste Haut nach hinten. Ganz vorne landen Laura und Jona Steinig (29). Ihnen fällt ihr Verhalten aus früheren Shows auf die Füße.

Als angeblich hinterhältigste Kandidatin darf oder muss Laura als Erste in die "Showgeschäft"-Hütte. Dort wartet einmal mehr ein unmoralisches Angebot. Die Produktion stellt ihnen die Wahl zwischen Fairplay und Gameplay. Jeder Promi darf vier Kontrahenten auf die Nominierungsliste setzen. Oder das Angebot eben ablehnen.

Wenn ein Star sich für Gameplay entscheidet und vier Mitbewohner benennt, wird die Auswahl seines Vorgängers überschrieben. Am Schluss bleibt die Wahl von Stephen stehen. Den hatten die Deutschen als zweitehrlichsten Promi eingeschätzt. Er hatte sich für die Rückkehrer Anouschka und Can, dazu für Giuliana und Dennis entschieden.

Giulianas cleverer Schritt geht erst schief - und dann wieder nicht

Doch einer der vier kann sich im Safetyspiel retten. Jeder der Nominierten darf ein Dreierteam aufstellen, das mit ihm um das Ticket in die nächste Runde kämpft.

Zwei Mitspieler aus jeder Gruppe müssen auf einer rotierenden Scheibe einen Turm aus Klötzchen bauen. Dabei darf jeder von ihnen nur eine Hand verwenden. Der Dritte im Bunde muss in einer Kabine ausharren, in der er mit unangenehmen Gerüchen konfrontiert wird.

Giuliana macht aus Verzweiflung einen cleveren Schachzug. Sie wählt ihren Rivalen Stephen in ihr Team, gemeinsam mit Tara. Stephen steckt nun in einer Zwickmühle. Kämpft er für Giuliana, die in der letzten Folge im großen Stil gegen ihn gehetzt hat? Oder sabotiert er das Spiel? Die restlichen Mitbewohner setzen ihn unter Druck, allen voran Laura, Giulianas Feindin Nummer eins.

Stephen trifft eine unpopuläre Entscheidung. Er zieht sich aus dem Spiel zurück. Giuliana verabschiedet sich schon von der in Tränen zerfließenden Tara. Die Frauen müssen zu zweit antreten. Doch was zunächst nach einem Nachteil aussieht, entpuppt sich als Vorteil. Denn Giuliana darf beide Hände benutzten. So baut sie schneller einen höheren Turm als die drei restlichen Teams. Die kochen in der Sala vor Wut.

Nur drei Stars stehen zur (Raus-)Wahl

Giuliana ist also trotz bitterem Nachgeschmack, für den sie selbst nicht viel kann, safe. Mit Anuschka, Can und Dennis stehen in dieser Folge also nur drei Stars zur Abwahl bereit. So wenige waren es bei "Kampf der Realitystars" noch nie.

Schnell ergibt sich ein Zweikampf zwischen den Rückkehrern. Während Dennis keine einzige Münze eingeschenkt bekommt, häufen sie sich bei Can und Anouschka die Münztürme. Sogar Dennis schenkt seiner Babouschka eine ein. Als "Schutzcoin", wie er sagt. Schließlich habe seine Ersatzmutter immer wieder durchblicken lassen, dass sie seit ihrem Comeback keine Lust mehr hat. Doch Anouschka nimmt Dennis seine Nominierung übel.

Am Ende muss Anouschka gehen, ihre Rückkehr bleibt von kurzer Dauer. Zurück bleibt ein erleichterter Can. Und ein am Boden zerstörter Dennis.