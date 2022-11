Comeback der "TV total Wok-WM": Das waren die Promi-Gewinner

Die "TV total Wok-WM" feierte am Samstagabend ihr großes Comeback. Diese Stars konnten am Ende ihre Disziplinen gewinnen...

Zum ersten Mal seit 2015 stürzten sich die Promis bei einer "TV total Wok-WM" wieder in den Eiskanal.

Am Samstagabend war es endlich wieder so weit: Es war das erste Mal seit 2015, dass sich mutige Promis auf einem chinesischen Kochutensil einen Eiskanal hinunterstürzen konnten. Die einst von Stefan Raab (56) ins Leben gerufene "TV total Wok-WM" feierte in Winterberg ihr großes Comeback.

Erfolg trotz Ausfällen

Trotz einigen Ausfällen im Vorfeld - von Evelyn Burdecki (34) über Sebastian Pufpaff (46) bis Sila Sahin (36) - wagten sich am Ende zum ersten Mal seit 2015 50 Promis in den Eiskanal. Moderiert wurde die ProSieben-Show vor 5.000 Besuchern live vor Ort vom einstigen Raab-Praktikanten Elton (51) gemeinsam mit Sophia Thomalla (33) und Kommentator Ron Ringguth (56).

Die eigentliche Show ist schnell erzählt: Im Einzel-Wok gewann einmal mehr und bereits zum vierten Mal in seiner Wok-Karriere der Musiker und Extremsportler Joey Kelly (49), der im Übrigen auch im Vierer-Wok gemeinsam mit seinen drei Söhnen Luke, Gabriel und Leon an den Start ging. Zweiter wurde Lucas Cordalis (55), Dritter Jolina Mennen (30). Für den Doppelsieg reichte es für Kelly jedoch nicht. Den räumte das Team Deutschland 3 mit "GZSZ"-Star Felix von Jascheroff (40), Rodler Johannes Ludwig (36), Bobfahrer Francesco Friedrich (32) und Langläuferin Evi Sachenbacher-Stehle (41) ab.