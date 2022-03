Comeback bei "7 Tage, 7 Köpfe": TV-Legende Jochen Busse kehrt zurück

Mit diesem Format ist Jochen Busse in den Neunziger Jahren zur TV-Legende geworden. Jetzt kehrt er für einen überraschenden Comeback-Auftritt zu "7 Tage, 7 Köpfe" zurück.

Der Satiriker Jochen Busse kehrt zur RTL-Show "7 Tage, 7 Köpfe" zurück. Der einstige Moderator der Kultsendung ist am kommenden Samstag (23.00 Uhr) als Gast fest eingeplant, wie RTL am Montag in Köln mitteilte. Zuvor hatte die " "-Zeitung berichtet.

Feierten große Erfolge mit "7 Tage, 7 Köpfe: Kalle Pohl, Bernd Stelter, Rudi Carrell, Gaby Köster, Mike Krüger, Piet Klocke und Jochen Busse. © IMAGO / Horst Galuschka

Jochen Busse feiert "7 Tage, 7 Köpfe"-Comeback

"Ich werde in der Sendung am 19. März als Gast dabei sein. Auch um zu zeigen, dass mir das Format gefällt und dass Guido Cantz der richtige Mann ist", sagte der 81-Jährige der "Bild". Er fügte hinzu: "In der heutigen Zeit mit Social Media und Online-Medien bedarf es eigentlich keines Wochenrückblicks mehr. Dieses Stammtischgefühl, was wir früher vermittelt haben, gibt es heute gar nicht mehr. Aber ich finde, der Cantz macht das gut. Er kann das, hat Comedy von der Pike auf gelernt, schließlich kommt er ja aus dem Karneval."

Wird Jochen Busse wieder fest bei "7 Tage, 7 Köpfe" einsteigen?

Gemeinsam mit Busse werden am Samstag Mirja Boes, Martin Klempnow, Kaya Yanar, Katjana Gerz und Tobias Mann zu Gast zu sein. Zur Frage, ob das TV-Urgestein künftig häufiger vorbeischauen wird, legte sich RTL zunächst nicht fest. "Ein Jochen Busse hat Format und Köpfchen, weshalb wir uns über jeden Besuch bei '7 Tage, 7 Köpfe' freuen."

Anfang Februar dieses Jahres hatte RTL das Format wieder aus der Versenkung geholt - mit Guido Cantz als Moderator. Das Original-"7 Tage, 7 Köpfe" von 1996 bis 2005 war jahrelang ein großer Quotenerfolg. Die von Rudi Carrell (1934-2006) entworfene Show wurde von Jochen Busse moderiert. Zu den Mitwirkenden gehörten zeitweise Gaby Köster, Oliver Welke, Karl Dall und Mike Krüger.