Coach-Hammer: Auch Peter Maffay sucht die "Voice of Germany"

Mit Peter Maffay mischt eine echte Rocklegende in der kommenden "The Voice of Germany"-Staffel mit. Das sind die Coaches in den neuen Folgen.

12. Mai 2022 - 22:23 Uhr | (wue/spot)

Peter Maffay ist einer der vier Coaches in der neuen Staffel von "The Voice of Germany". © imago images/BOBO

Die Coaches für die kommende Staffel von "The Voice of Germany" stehen offiziell fest. Auf einem der Stühle wird die deutsche Rocklegende Peter Maffay (72) Platz nehmen, . Neben ihm kehren Stefanie Kloß (37), Rea Garvey (49) und Mark Forster (39) zurück. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Maffay habe "immer bewundert", wie viele Talente schon die Show als Karrieresprungbrett gewählt haben, erklärt der Musiker in einer Pressemitteilung. "Dabei möglicherweise eine Hilfestellung zu geben, zusammen mit meinen Kollegen, finde ich super." Der 72- Jährige freue sich "auf gute Musik in guter Gesellschaft und viele interessante Begegnungen". Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Neues Moderations-Duo bei "The Voice of Germany" Im , dass weder Johannes Oerding (40) noch Nico Santos (29) und Sarah Connor (41) als Coaches in der kommenden Staffel dabei sein werden. Nur Forster galt bisher als gesetzt. Die Moderatorin Lena Gercke (34) , eine Pause einzulegen. Stattdessen wird Melissa Khalaj (32) an der Seite von Thore Schölermann (37) durch die Show führen. Die beiden Sender zeigen die neuen Folgen von "The Voice of Germany" ab August 2022 immer donnerstags und freitags im Wechsel. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert