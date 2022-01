"Club der guten Laune": Sat.1 stellt neues Reality-Format vor

Im Jubiläumsjahr von "Promi Big Brother" versucht sich Sat.1 an einem neuen Reality-Programm: Der "Club der guten Laune" lädt unter anderem Jenny Elvers und Martin Semmelrogge ins Paradies.

Sat.1 bringt ein neues Reality-TV-Format an den Start: Im Frühsommer 2022 geht es für einige Promis in den "Club der guten Laune". Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen sich in verschiedenen Spielen aneinander messen. Der Gewinner erhält am Ende eine Prämie von 50.000 Euro.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Keine Ekel-Aufgaben wie im Dschungelcamp und keine Psycho-Häuser wie im "Sommerhaus der Stars"? Das scheint die Promis zu locken: Zu den ersten bestätigten Teilnehmerinnen und Teilnehmern gehören Entertainer Julian F. M. Stoeckel (34), Schauspielerin Jenny Elvers (49) und Kollege Martin Semmelrogge (66). Die Dreharbeiten sollen bereits im Januar 2022 starten.

Hauptsache gute Laune

Sat.1-Senderchef Daniel Rosemann sagt in einer Pressemitteilung, dass der Sender im Jubiläumsjahr von "Promi Big Brother" mit einer zweiten Sendung zeigen wolle, "dass Reality-Fernsehen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wie Zuschauerinnen und Zuschauern im wahrsten Sinne des Wortes gute Laune machen kann".