Claire Foy spielt Facebook-Co-Chefin Sheryl Sandberg in neuer Serie

Neuer Job für "The Crown"-Star Claire Foy: In einer neuen Serie wird sie die Facebook-Co-Chefin Sheryl Sandberg verkörpern. Das Drama basiert auf einem "New York Times"-Bestseller.

08. Oktober 2021 - 16:22 Uhr | (tae/spot)

Claire Foy (li.) wird Facebook-Co-Chefin Sheryl Sandberg spielen. © Markus Wissmann/Shutterstock.com / Andrea Raffin/Shutterstock.com