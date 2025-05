"City of Love": Lola Weippert verkuppelt bald in der ARD-Mediathek

Nach ihrem überraschenden Aus bei "Temptation Island" hat Lola Weippert schnell einen neuen Job gefunden. Der SWR verkündete jetzt: Die Moderatorin wird die Moderation der Dating-Show "City of Love" übernehmen.

Lola Weippert wechselt mit einer neuen Datingshow vom SWR künftig in die ARD-Mediathek.

Von der Versuchung zur Verkupplung: Lola Weippert (28) bleibt den Dating-Formaten treu, wechselt aber die Seiten. Nachdem sie neun Staffeln lang bei "Temptation Island" und "Temptation Island VIP" Liebespaare auf die Probe gestellt hat, möchte sie nun Menschen zusammenführen. Der SWR gab bekannt, dass die Moderatorin die neue Dating-Show "City of Love" übernehmen wird.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Noch vor einer Woche machte Weippert ein Geheimnis aus ihrem neuen Projekt. "Wer errät, welche Show(s) ich als Nächstes moderieren darf? Freue mich schon so sehr, wenn ich euch alles verraten darf, das wird toll!" Jetzt ist das Rätsel gelöst.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Bei "City of Love" wird alles anders als bei den paradiesischen Kulissen von "Temptation Island". Das Konzept soll sich deutlich von anderen Kuppel-Shows unterscheiden. Statt auf einer tropischen Insel dreht Weippert in deutschen Städten - konkret in Stuttgart, Frankfurt und München.

Neue Zielgruppe im Fokus

Gesucht werden Kandidaten und Kandidatinnen zwischen 30 und 40 Jahren, die "Lust auf ein Blind Date vor laufender Kamera" und "Spaß an einem Städtetrip" haben. Die Altersgrenze markiert einen klaren Unterschied zu vielen anderen Dating-Formaten, die meist auf jüngere Teilnehmer setzen. Die neue Show wird in der ARD Mediathek zu sehen sein.

Erst vor wenigen Wochen kam das überraschende Aus für Weippert bei RTL. Mit einer Reihe von Erinnerungsfotos schrieb sie: "Danke, dass ich 5 Jahre Temptation Island moderieren durfte! Es war mir eine Ehre und ich übergebe das Zepter voller Freude, denn für mich ist es Zeit, weiterzugehen und mich neuen Shows und Projekten zu widmen." Janin Ullmann (43) wird die 28-Jährige als neue "Temptation Island"-Moderatorin ersetzen.

Bewerbungsphase für "City of Love" beginnt

bereits nach Kandidaten und Kandidatinnen. Interessierte sollten idealerweise in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen oder Bayern wohnen und können sich mit einem Vorstellungsvideo bewerben. Die ehemalige Radiomoderatorin Weippert bleibt damit ihrem Metier treu - nur dass sie jetzt Herzchen verbindet, statt sie auseinanderzureißen.