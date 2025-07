Chryssanthi Kavazi zurück bei "GZSZ": Auf Gastauftritt folgt Comeback

Chryssanthi Kavazi wird sich mit einem Kurz-Auftritt bei "GZSZ" zurückmelden. Das langfristige Comeback ihrer Rolle Laura ist bereits in Planung.

Chryssanthi Kavazi (36) feiert ihre Rückkehr bei der RTL-Daily "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (auch verfügbar). Zunächst müssen sich ihre Fans jedoch mit einem kurzen Gastauftritt begnügen.

In drei Folgen (ab 21. Juli) ist Kavazi wieder in ihrer Rolle als Laura Bachmann zu sehen. Ab September steht sie dann wieder täglich in Potsdam Babelsberg für die Serie vor der Kamera. "Felix von Jascheroff war direkt da und hat mich mit offenen Armen empfangen", erklärt die Schauspielerin zu ihrem ersten Drehtag für ihren kurzen Auftritt im RTL-Interview. "Wir haben sofort wieder rumgealbert, als wäre kein Tag vergangen", berichtet sie über sich und den John-Darsteller.

"Intensive Zeit" mit der Familie

Chryssanthi Kavazi war über ein Jahr in Babypause und habe "eine schöne, intensive Zeit mit meinen zwei Kindern" verbracht. "Außerdem habe ich mein eigenes Label Kavazi gegründet, was mir sehr am Herzen liegt", erzählt die Frau von Schauspielstar Tom Beck (47). Sie sei nun "erstmal kurz zurück, bevor ich mir nochmal bewusst Familienzeit nehme", erklärt sie zu ihrer "GZSZ"-Stippvisite. "Ab September drehe ich dann wieder dauerhaft bei 'GZSZ' - ich freue mich riesig!"

In den drei Folgen werde es für ihre Rolle "direkt emotional, spannend, dramatisch, traurig und ein bisschen chaotisch - genau das, was ich an Laura so mag", sagt die Schauspielerin. "John hat Laura damals, als er eine Zeitlang glaubte, sie wäre tot, betrogen und ist Vater geworden - das ist ein Schlag ins Gesicht. [...] Ob sie sich trennt? Sagen wir so: Da ist Potenzial für viele Geschichten, die ab September, wenn ich dann zurück am Set bin, richtig Fahrt aufnehmen."