Chryssanthi Kavazi steht wieder für "GZSZ" vor der Kamera

"Es ist ein schönes Gefühl, zurückzukommen": Nach ihrer Babypause dreht Chryssanthi Kavazi wieder für die RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten".

Chryssanthi Kavazi (36) meldet sich bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zurück. Die Schauspielerin gehört laut RTL wieder fest zum Hauptcast der Serie. Die 36-Jährige hatte nach der Geburt ihres zweiten Kindes eine Babypause eingelegt. Ab sofort steht sie nun aber wieder als Laura vor den Kameras, wie der Sender mitteilte.

Kavazi sagt über ihr Comeback: "Es ist ein schönes Gefühl, zurückzukommen. Natürlich bin ich aufgeregt, aber die ersten Schritte sind getan: Ich hatte schon letzte Woche meine Kostümprobe und passe nach der Schwangerschaft und der Mama-Pause wieder in meine Sachen rein."

"Das ist meine größte Hürde"

Bereits in ihrer ersten Drehwoche erwarteten die Schauspielerin 24 Szenen, was "jede Menge Stoff für Drama rund um Laura" bedeute, so Chryssanthi Kavazi. "Jetzt heißt es daher wieder täglich: Texte lernen - mal sehen, wie mein Gehirn das nach der Pause aufnimmt."

Außerdem verrät sie, dass es ihr "super schwer" falle, sich morgens von ihren zwei Kindern zu trennen: "Das ist meine größte Hürde." Sie sei aber guter Dinge, dass es an jedem Drehtag besser klappe. Sie nehme Unterstützung zum Beispiel von ihrer Familie und ihrem Mann Tom Beck (47), "wenn er mal nicht dreht", an und habe zudem das große Glück, ihre Kinder auch mal ans Set mitnehmen zu dürfen: "Mein Großer ist schon richtig gerne dort."

Und wie geht es bei "GZSZ" für ihre Rolle weiter? Der Sender verrät vorab, dass mit Lauras Rückkehr auf den Kiez niemand rechnet - am wenigsten John, der von Felix von Jascheroff (43) gespielt wird: "Das erste Aufeinandertreffen wird für beide sehr schmerzhaft", kündigt Kavazi an.

Chryssanthi Kavazi ist seit 2017 in ihrer Rolle als Laura fester Bestandteil der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ( ). Seit 2015 ist sie mit ihrem Schauspielkollegen Tom Beck liiert. Im November 2019 wurden die beiden Eltern eines Sohnes und im April 2024 Eltern einer Tochter.